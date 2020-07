Antti J. Jokisen Helene-elokuva on valittu ehdolle kansainvälisen elokuvafestivaalin kilpasarjaan

Ohjaaja Antti J. Jokisen elokuva Helene on valittu ehdolle Shanghain kansainvälisen elokuvafestivaalin kilpasarjaan.

Samassa kilpasarjassa on 11 muuta pitkää elokuvaa. Festivaali järjestetään 23:tta kertaa heinä-elokuun vaihteessa.

Elokuva kertoo taidemaalari Helene Schjerfbeckin elämästä ja perustuu osittain Rakel Liehun vuonna 2003 julkaistuun romaaniin. Käsikirjoituksesta vastaavat Jokinen ja Marko Leino. Nimikkoroolissa nähdään näyttelijä Laura Birn.

Helene sai Suomen ensi-iltansa 17. tammikuuta ja saa Ruotsin ensi-iltansa elokuun puolivälissä. Tähän mennessä elokuvan on nähnyt 177 582 katsojaa.

STT

Kuvat: