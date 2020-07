Arttu Kangas palasi lähemmäs tasoaan parin heikomman kilpailun jälkeen

Arttu Kangas paransi kauden kotimaisen kärkituloksensa lukemiin 18,74, kun hän voitti Tampereella järjestettyjen Teemakilpailuiden miesten kuulantyönnön. Ennen torstai-iltaa Kankaan kauden paras kaari oli kantanut 18,57.

– Kesän tasaisinta tekemistä ainakin teknisesti. Varmantuntuista ja kauden paras tulos. Tuntui, että paukkuja olisi ollut enempäänkin ensimmäisten kierrosten aikana, mutta sitten pääsi kylmä puseroon, Kankaanpään Seudun Leiskua edustava Kangas jutteli kilpailun jälkeen.

Ratinan stadionilla käydyssä kilpailussa Lielahden Kipinän Arttu Korkeasalo ylsi toiseksi tuloksella 17,81. Loimaan Jankon Mikko Toiviainen oli kolmas 17,52 metrin kaarellaan. Kankaan toiseksi paras kantoi 18,50 ja kolmanneksi paras 18,36, joten mies oli omilla metriluvuillaan.

– Ihan ok-fiilikset muutaman huonon kisan jälkeen. Tästä on hyvä jatkaa kohti Kalevan Kisoja, Kangas käänsi katsetta elokuulle.

Kangas tuuppasi viime kaudella parhaimmillaan 19,50. Miehen ennätys on jo neljän vuoden takaa 20,30. Noiden tulosten suuntaan hän pyrkii tälläkin kaudella.

– Tavoitteena on päästä pidemmälle kuin viime kesänä. Kesä on ollut alavireistä tähän asti, mutta toivottavasti saisin kaivettua esiin paremman kuin viime vuonna. Nyt ei ole vain tuntunut hyvälle, Kangas perusteli vaisua alkukautta.

Kankaan oli tarkoitus leireillä Espanjassa ennen kauden alkamista, mutta leiri peruuntui. Hän kuitenkin kertoi päässeensä harjoittelemaan hyvin kotimaassakin, eikä selittele vaisua alkukautta kevään tapahtumilla.

Mäkitörmä odottaa tältä kesältä 17-metristä

Naisten kuulakilpailussa Varpaisjärven Vireen Senja Mäkitörmä tuuppasi voittotuloksen 16,13, jolla hän jäi 42 senttimetriä kauden kotimaisesta kärkituloksestaan.

– Sunnuntaina tuli 16 ja puolikas, joten siihen nähden mennään hyvässä aikataulussa. Nyt on toinen viikko, kun olen keventänyt treeniä. Jalat tuntuivat hyvälle, mutta sitten kylmä kangisti. Tuntuu hyvälle, kun saan tekniikan kohdilleen, Mäkitörmä jutteli.

Mäkitörmän ennätys on 16,95. Entä sitten, kun kaikki osuu kohdalleen?

– 17-alkuinen on se, mitä haluan tälle kesälle, Mäkitörmä alleviivasi.

Kuopion Reippaan Eveliina Rouvali oli toinen tuloksella 16,03 ja Seinäjoen Seudun Urheilijoiden Emilia Kangas kolmas tuloksella 14,73.

Heidi Nokelainen ykkönen keihäässä, Mette Baas 400 metrillä

Heidi Nokelainen päihitti Julia Valtasen Tampereen Teemakilpailujen keihäskisassa. Viime viikolla yli 60 metriä heittänyt Nokelainen sai tyytyä tällä kertaa 56,59 metrin pituiseen heittoon.

Valtanen nakkasi keihään 55,38 metriin. 19-vuotias Valtanen on heittänyt tällä kaudella 57,84.

Kolmanneksi sijoittui Sanne Erkkola tuloksella 55,04.

Mette Baas paransi jälleen ennätystään ja juoksi naisten 400 metrin kauden kotimaisen kärkiajan.

Veitsiluodon Kisaveikkojen 19-vuotias Baas juoksi Tampereen Teemakilpailuissa voittoon ajalla 54,03. Hän paransi kesäkuussa Saarijärvellä juoksemaansa ennätystä yli puolella sekunnilla.

Toiseksi juossut Amira Chokairy jäi Baasista lähes sekunnin.

STT

