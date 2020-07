Asiakasmäärä kääntyi nousuun halikkolaisessa Design Hillissä

Halikkolaisen taukopaikan Design Hillin parkkiruuduissa seisoo taas autoja entiseen malliin. Yrittäjäpariskunta Anu ja Tony Pelanderin luotsaama Design Hill menetti koronan myötä lyhyessä ajassa 80 prosenttia asiakkaistaan (SSS 21.3.). Nyt suunta on kohti parempaa. Kesäkuun osalta kävijämäärät jäivät vielä viime vuodesta, mutta heinäkuu näyttää hyvältä.

– Viime vuoden heinäkuussa kävijöitä oli 22 000. Tämän vuoden heinäkuussa meillä on käynyt keskimäärin 800–1 000 ihmistä päivässä. Heinäkuun osalta se tulee tarkoittamaan noin 5 000 ihmistä enemmän kuin viime vuonna, Anu Pelander sanoo.

Pelander arvioi, että lukujen takana on muun muassa kotimaan matkailun suosion kasvu. Asiakaskunnassa näkyvät niin Teijon retkeilijät, Saariston rengastielle suuntaavat kuin Naantalin Muumimaailmassa vierailevat lapsiperheet. Mukaan mahtunee myös hieman tuuria ja hyvää ajoitusta.

– Taloussanomat kirjoitti heinäkuun alussa jutun kolmesta vierailemisen arvoisesta taukopaikasta, ja me olimme yksi lehtijutussa mainituista. Se on varmasti osin tuonut asiakkaita, Tony Pelander sanoo.

Anu Pelanderin mukaan Uudenmaan rajoitusten poistuminen huhtikuun puolessa välissä näkyi heti asiakasvirroissa.

– Osa siirtyi mökille etätöihin. Moni asiakas on myös kertonut hankkineensa mökin tämän kevään aikana. Viime aikoina liikkeessä on kuulunut myös riikinruotsia, englantia, ranskaa, saksaa ja venäjää, Anu Pelander kertoo.

Koronan hiljentämän kevään aikana on ollut aikaa kehittää toimintaa. Keittöremontti valmistui juuri koronakriisin alle maaliskuussa, 50 uutta asiakaspaikkaa käsittävä lasiseinäinen sisätila ja neljä uutta naisten vessaa puolestaan juhannuksen jälkeen. Vessat odottavat vielä käyttöönottoa, mutta sisätila on jo asiakaskäytössä.

Rakenteiden lisäksi muutostöitä ja kehittämistä on tehty palvelukonseptipuolella.

– Saimme Business Finlandilta verkkokaupan kehittämiseen koronatukea noin 10 000 euroa. Verkkokauppa ei meillä tule olemaan merkittävässä osassa, mutta se on hyvä olla olemassa – erityisesti, jos syksyllä palautetaan rajoituksia. Nyt meiltä voi tilata ja maksaa verkossa, Anu Pelander kertoo.

Tuotekehitysrahaa sai lisäksi kahvilatoiminta.

– Saimme pienen summan take away -valikoiman kehittämiseen. Olemme testanneet tuotteiden menekkiä ja miettineet, mitkä tuotteet olisivat sellaisia, että ne olisi helppo ottaa täältä mukaan automatkan eväiksi. Saimme myyntiin myös Petris Chocolaten suklaata ja kakkuja, Anu Pelander kertoo.

Vaikka suunta näyttää juuri nyt hyvältä, kevät on ollut haastava. Pelanderit kertovat, että kevät ja kesä on menty äärirajoilla. Henkilökunta oli lomautettuna alkukevään, ja kesälomia pidettiin pois toukokuussa. Design Hill oli auki, mutta sisään päästettiin ovikelloa soittamalla ostoksille vain yksi porukka kerrallaan.

– Anu oli muutamia vapaapäiviä lukuunottamatta yksin myymälässä kahdeksan viikkoa, aamuyhdeksästä iltaseitsemään, Tony Pelander sanoo.

Nyt vilinää riittää. Design Hill työllistää yhdeksän vakituista henkilöä kahvilan puolella ja viisi myymälän puolella. Lisäksi opiskelijoita ja koululaisia on osa-aikaisina reservissä kymmenkunta. Kesätyöntekijöitäkin on siis ollut yhteensä toista kymmentä.

– En voi kuin kiittää henkilökuntaamme venymisestä. Välillä on kahvilan puolella ollut niin kiirettä, että yksi henkilö on ollut koko päivän espressokoneessa kiinni ja toiset 5–7 työntekijää asetelleet annoksia, tarjoilleet, siivonneet ja tiskanneet kun jono on ollut tauoton aamusta iltaan, Anu Pelander sanoo.

Syksy mietityttää yrittäjäpariskuntaa. Osa koronan maailmanlaajuisista vaikutuksista näkyvät vähittäismyynnissä vasta nyt. Kiinan tuotannon viivästymiset ja peruuntuneet messut askarruttavat.

– On vaikea sanoa, millaista tuotevalikoimaa on tarjolla esimerkiksi jouluksi. Tuotepäätökset pitää myös tehdä katalogien ja verkon perusteella, kun messuilla ei ole päässyt tutustumaan tuotteisiin. Kyllä siinä mietti, mitä uskaltaa ottaa myyntiin, Anu Pelander sanoo.

Vaikeasta keväästä huolimatta Suomen hallituksen toimet saavat enimmäkseen kiitosta.

– Minusta Suomessa on toimittu koronan suhteen hyvin. Se on mahdollistanut esimerkiksi nyt hyvän kesän meille. Toivon kuitenkin, että syksyllä päätöksiä tehdään siten, että pidetään huoli suomalaisten työpaikoista. Jos esimerkiksi sulkemiselta voidaan välttyä maskipakolla, se voisi olla hyvä vaihtoehto, Tony Pelander sanoo.

Kotimaan majoitustilastot jäivät pakkasen puolelle, mutta Mathildedal porskuttaa entiseen malliin

uutisoi heinäkuun puolessa välissä (Optio 13.7.), että Mathildedalissa on ylletty peräti 4000 matkailijaan päivässä. Sekä Mathildan Marinan yrittäjäettä Mathildedalin Ruukkitehtaiden yrittäjähurjalta kuulostava luku ei yllätä.

– Suomalaiset ovat lähteneet ilahduttavasti kotimaan matkailuun. Meillä kesäkuu oli ihan selvästi parempi kuin vuosi sitten, vaikka sekin oli hyvä. Kesäkuuta auttoi paras kauppamies eli aurinko, sanoo Maria Rantanen.

Vilinä näkyy myös katukuvassa.

– En ole juuri parkkipaikkoja ehtinyt vilkuilemaan, mutta kuulemma tuolla parkkipaikat ovat täynnä ja autoja pitkin kadunvarsia, Rantanen sanoo.

Samanlaisia kokemuksia on Krista Gustafssonilla.

– Meillä hotelli on ollut ääriään myöten täynnä kesäkuun toisesta viikosta saakka. Heinäkuu oli loppuunmyyty, ja elokuussakin on jäljellä vain yksittäisiä päiviä. Myös syyskuun viikonloput ovat loppuunvarattuja, Gustafsson kertoo.

Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaiseman majoutustilaston mukaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomen majoitusliikkeissä 38 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

– Meillä hotelliyöpymiset kasvoivat kesäkuussa 20 prosenttia, ja elokuukin näyttää tällä hetkellä kasvavan 10 prosentin luokkaa. Ulkomaisten matkailijoiden osuus majoituksesta on ollut noin 20 prosenttia. Se on saatu korvattua kotimaisilla yöpyjillä, Gustasson kertoo.

Tilastokeskuksen tilastoihin Mathildedalin nousukäyrä ei vaikuta.

– Olemme niin pieni toimija, ettei tietoja kerätä meiltä. Monesti kuitenkin kotimaiset matkailijat suosivat pienempiä paikkoja, Gustafsson kertoo.

Tilastokeskuksen majoitustilaston tiedot kerätään majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Vaikka kesä on ollut vilkas, se ei kaikkea pelasta.

– Vaikka hotelli ja kahvilamyynti ovat nyt hyvässä tilassa, menetimme kuitenkin monta kuukautta keväällä. Kokousmyynti on merkittävä osa kokonaismyyntiä, eikä sen notkahdusta pysty täysin hyvällä kesällä paikkaamaan. Mutta pitää katsoa positiivisesti eteenpäin, Gustaffson sanoo.