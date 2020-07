Aurinkomatkat peruu elokuun matkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin

Matkanjärjestäjä Aurinkomatkat peruu elokuun pakettimatkansa Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin. Valtioneuvosto suosittelee välttämään kyseisiin maihin tarpeetonta matkustamista.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousan mukaan päätöksiä on jouduttu tekemään lyhyellä aikavälillä koronatilanteen eläessä.

– Olemme koko pandemiakevään ajan tarkastelleet lyhyellä aikavälillä kysyntäämme ja matkakohdemaiden tilanteita. Olemme maanantaina päättäneet, että elokuun aikana emme tee matkoja Espanjaan, Turkkiin tai Kroatiaan, Kousa kertoo STT:lle.

Kousan mukaan kysyntää matkoille ei ollut tarpeeksi, jonka takia matkoja näihin kohteisiin aletaan tarjota vasta syyskuussa.

Asiakkaat voivat halutessaan siirtää matkansa ajankohtaa ja vaihtaa kohdetta tai saada peruutetun matkan hinnan takaisin.

Tjäreborg pohtii Turkin matkojensa tilannetta

Myös Tjäreborg luopui lomamatkojen järjestämisestä Espanjaan tämän kesän osalta. Matkatoimiston seuraavat lomalennot on suunniteltu järjestettäväksi lokakuussa Kanariansaarille.

Sen sijaan Turkkiin on mahdollista hankkia matkoja Tjäreborgin kautta.

– Tässä vaiheessa emme ole vielä tehneet päätöksiä Turkin-matkojen suhteen. Seuraamme miten tilanne etenee ja teemme lähiviikkoina päätökset sen mukaisesti, matkanjärjestäjän tuotepäällikkö Jessica Virtanen kertoo.

Myös TUI Suomen viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo STT:lle, ettei yhtiö aio kesän aikana lentää omia lomalentojaan Suomesta Espanjaan.

– Tällä hetkellä meillä on myynnissä ainoastaan meidän järjestämiämme charter-lentoja, ei muita, hän sanoo.

Charter-lento tarkoittaa tilauslentoa, jonka matkatoimisto ostaa ulkopuoliselta lentoyhtiöltä.

Miten Kreikan käy?

Kreikan tilanne puhuttaa myös. Suomalaisille tuttuihin lomakohteisiin ympäri maata lentää turisteja myös muualta Euroopasta, esimerkiksi Ruotsista. Kreikankoronavirustartuntojen määrän pelätään kasvaneen myös juuri matkailijoiden kautta, kun Kreikka avasi rajojaan heinäkuun alussa.

Matkanjärjestäjät pohtivat vielä ratkaisujaan Kreikan lentojen keskeyttämisestä. TUI:n viestintäpäällikkö Aaltosen mukaan matkatoimisto katsoo tilannetta tapauskohtaisesti.

– Tällä hetkellä emme edes lennä Manner-Kreikkaan, vaan ainoastaan Rodokselle ja Kreetalle, joissa tilanne on vielä hyvä. Muualle ei ole tarjolla matkoja, hän kertoo.

Myös Aurinkomatkat jatkaa lentojaan Rodokselle ja Kreetalle.

Tjäreborgin tuotepäällikkö Virtasen mukaan myös matkatoimisto seuraa Kreikan osalta virallisia linjauksia.

– Kreikan tilanteen osalta päätökset pitää tehdä sitten sen mukaan, minkälaisia suosituksia valtioneuvostolta tulee. Toistaiseksi Kreikan matkoja järjestetään suunnitellusti, ensimmäinen lentomme sinne lähtee ensi keskiviikkona, Virtanen kommentoi.

STT

Kuvat: