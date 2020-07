Aurinkovoima kasvaa vauhdilla

Oma aurinkovoimala tuottaa virtaa yhä useamman omakotitalon ja pienyrityksen tarpeisiin. Aurinkosähkön tuottajien määrä kasvaa nopeasti, ja sähköyhtiöt kauppaavat kilpaa asiakkailleen aurinkosähköjärjestelmiä.

Salossa paneeleita on asennettu katoille erityisen ahkerasti. Verkkoyhtiö Carunan alueella Salossa on suhteellisesti eniten aurinkovoimaloita.

Ilmainen sähkö omalta katolta houkuttelee entistä useampia pientaloasukkaita ja yrityksiä. Sähköä tuottavat aurinkopaneelit ovat kehittyneet ja hinnat laskeneet, mikä tekee aurinkovoimasta käyttökelpoisen ja kannattavan energialähteen yhä useammalle.

Investointi aurinkovoimaan vaatii edelleen tukun rahaa, mutta sen takaisinmaksuaika ei ole enää mahdottoman pitkä.

Kesäkuun lopussa jo yli 8 000 pientuottajaa tuotti aurinkosähköä Carunan verkkoon. Määrä kasvaa nopeasti. Suurin osa pientuottajista on omakotitaloasukkaita, ja voimaloiden tavallinen teho on noin viisi kilowattia.

Salossa aurinkovoimaloiden määrä on erityisen suuri. Kaupungissa on jo yli 600 aurinkosähkön tuottajaa. Carunan koko jakelualueella Salo on ykkönen, kun aurinkovoimaloiden määrää verrataan asukaslukuun. Salon lisäksi aurinkovoimaa tuotetaan runsaasti Espoossa.

Aurinkovoimalla voidaan tuottaa Suomessa jo yli 200 megawattia vuodessa. Viime vuonna kasvu oli Energiaviraston mukaan 64 prosenttia. Kasvunvaraa edelleen on, sillä aurinkovoiman osuus koko sähköntuotannosta on vain 0,2 prosenttia.

Suosio näkyy myös salolaisessa Salo Techin aurinkopaneelitehtaassa, vaikka korona keskeyttikin vientikauppoja.

Kysyntä kuitenkin kasvaa niin kotimaassa kuin maailmalla. Moni päätyy omaan aurinkovoimalaan energiasäästön lisäksi myös ekologisista syistä. Aurinkovoima onkin hyvä tapa vähentää omaa hiilijalanjälkeä.

Jos aurinkopaneeleita käyttää vielä sähköauton lataamiseen, päästään jo ihan merkittävään ekotekoon.