Belgiassa kolmevuotias tyttö kuoli koronaan liittyvään sairauteen

Belgiassa kolmevuotias tyttö on kuollut koronavirukseen liittyvään sairauteen, ilmoittivat maan viranomaiset perjantaina. Koronakuolonuhrien joukossa on ollut viime päivinä Belgiassa myös 18-vuotias nuori.

Terveysministeriön edustaja Boudewijn Catry sanoi, että vaikka nuorten ihmisten koronakuolemat ovat harvinaisia, kukaan ei ole immuuni.

Vielä ei ole selvillä, antaako koronaviruksen aiheuttaman taudin sairastaminen immuniteetin, ja jos antaa, miten pitkäksi aikaa.

Catryn mukaan Belgiassa kirjataan tällä erää keskimäärin kolme koronavirukseen liittyvää kuolemaa päivittäin. Koronan viikoittaisten tartuntojen määrä on noussut nyt maassa 89 prosentilla.

Worldometer-tilastosivun mukaan Belgiassa on todettu tähän mennessä miljoonaa asukasta kohden 5 594 koronavirustartuntaa ja 846 virukseen liittyvää kuolemaa.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

