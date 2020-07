Benjihyppynosturin nostaminen jatkuu kolmatta päivää Helsingissä – ”Jos ei onnistu tänään, niin jatketaan huomenna”

Perjantaiaamuna Helsingin Kaivopuistossa mereen rysähtäneen, benjihyppytornina toimineen rakennusnosturin nostoprojekti oli sunnuntaina iltapäivällä edelleen käynnissä.

Nosturin benjihyppy-yrittäjille vuokranneen Nostopalvelu J. Helaakosken toimitusjohtaja Tomi Sulonen kertoo, että nostaminen edistyy suunnitelmien mukaisesti. Hän ei osaa sanoa, milloin nosturi lopulta saadaan kuivalle maalle.

– Toiveissa on, että tänään. Mutta jos ei onnistu tänään, niin jatketaan sitten huomenna, Sulonen sanoo.

Perjantaina hän kertoi, että 150-metrinen nosturi nostetaan merestä pienempinä palasina. Hänen mukaansa vastaavanlaisia nostureita ei ole Suomessa aiemmin kaatunut.

Sulosen mukaan nosturi ehti olla useita vuosia benjihyppykäytössä.

Kun nosturi lopulta saadaan nostettua, se viedään Sulosen mukaan yhtiön varikolle, jolloin aletaan tutkia romahtamisen syitä myös valmistaja Liebherrin kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi perjantaina aloittavansa myös tutkinnat nosturin romahtamisesta. Sulosen mukaan myös avin edustajat tulevat todennäköisesti käymään varikolla.

Avin työsuojelun johtaja Eerik Tarnaala kertoi perjantaina, että jotain johtopäätöksiä tapahtuneesta voidaan tehdä mahdollisesti jo ensi viikon aikana, mutta viimeistään kuukauden sisään.

Kukaan ei loukkaantunut rysähdyksessä

Helsingin pelastuslaitos sai hälytyksen 150-metrisen benjihyppytornin kaatumisesta perjantaiaamuna hieman ennen seitsemää. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Nosturitornin alapään puomiosa on taipuessaan pettänyt, minkä vuoksi torni on kaatunut mereen. Ajoneuvoalusta oli pysynyt paikallaan rannassa.

Puomin pettämissyy on vielä tuntematon. Pelastuslaitos kävi myös tarkistamassa meressä makaavan maston. Ilmatieteen laitoksen mukaan Kaivopuiston yli liikkui tornin kaatumisen aikaan vahva ukkoskuurorypäs ja tuuli oli kovaa.

– Kuuron voimakkain kohta on mennyt juuri tapahtumapaikan yli. Erityisesti puoli seitsemän aikaan Kaivopuiston alueella on salamoinut useasti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman kertoi perjantaiaamuna.

STT

