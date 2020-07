Britannia haluaa kansan kuntokuurille – hallitus lupaa lisää pyöräteitä ja vaatii kalorimääriä ravintoloiden ruokalistoihin

Britanniassa maan hallitus julkisti maanantaina joukon suunnitelmia kansalaisten ylipainon torjumiseksi, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan tarkoituksena on pyrkiä vähentämään terveysriskejä ja suojata kansaa koronavirukselta. BBC:n mukaan hallinnon tilastoista selviää, että tehohoitoon joutuneista koronaviruspotilasta kahdeksan prosenttia on ollut sairaalloisen lihavia, kun koko väestöstä heitä on alle kolme prosenttia.

Hallitus esimerkiksi suunnittelee annosten kalorimäärien määräämistä näkyviin ravintoloiden ruokalistoille. Sokeristen ja rasvaisten ruokien mainontaan on tulossa rajoituksia.

Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa tuhansia kilometrejä uusia pyöräteitä.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-53546151

STT

