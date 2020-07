Britannia määrää Espanjasta saapuvat matkustajat 14 päivän karanteeniin, syynä lisääntyvät koronatartunnat

Britannia on määrännyt Espanjasta palaavat matkustajat kahden viikon omatoimiseen karanteeniin, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC. Sen mukaan määräys tulee voimaan vuorokauden vaihtuessa lauantaista sunnuntaiksi.

Maan ulkoministeriö kehotti lisäksi välttämään tarpeetonta matkustamista Manner-Espanjaan.

Syynä karanteenimääräykseen ovat Espanjassa merkittävään nousuun kääntyneet koronavirustartunnat. BBC:n mukaan maassa todettiin perjantaina yli 900 uutta tartuntaa. Maan terveysviranomaiset ovat pitäneet yhtenä viruksen leviämisen syytä uudelleen alkanutta yöelämää.

Yhteensä Espanjassa on todettu pandemian aikana noin 272 000 tartuntaa. Yli 28 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

https://www.bbc.com/news/uk-53540691

STT

