Britannia: ”Valitettavan selvää”, että EU:n kanssa ei sopimusta heinäkuussa

Britannian mukaan se ja EU eivät saa aikaan alustavaa brexit-sopimusta heinäkuun aikana. Tavoitteen epäonnistuminen on ”valitettavan selvää”, ilmoitti Britannian pääneuvottelija David Frost tänään.

Britannia on tähdännyt siihen, että EU:n kanssa saataisiin tehtyä heinäkuussa alustava sopimus Britannian poistumisesta EU:sta.

Frostin mukaan on varauduttava lisäksi mahdollisuuteen, että sopimukseen ei päästä lainkaan ennen brexit-siirtymäkauden päättymistä. Siirtymäkausi päättyy joulukuussa.

EU ja Britannia ovat neuvotelleet tällä viikolla tulevasta suhteestaan.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier ei ollut arviossaan neuvottelujen kulusta aivan yhtä jyrkkä kuin Frost. Barnierin mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että EU ja Britannia pystyisivät tässä vaiheessa tekemään sopimuksen tulevasta taloussuhteestaan.

Barnierin mukaan neuvotteluissa on hiertänyt etenkin se, että Britannia ei suostu avoimen ja tasapuolisen kilpailun sääntöihin.

Britannia erosi Euroopan unionista tammikuun lopulla. Maa kuitenkin noudattaa toistaiseksi merkittävää osaa EU-säännöistä.

STT

