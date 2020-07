CNN: Venäjä aikoo hyväksyä koronarokotteen alle kahden viikon päästä

Venäjä aikoo hyväksyä koronavirusrokotteen ensimmäisenä maailmassa. Yhdysvaltalaisen televisioyhtiö CNN:n mukaan venäläiset viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä hyväksymään koronarokotteen viimeistään 10. elokuuta eli alle kahden viikon päästä.

Venäjä ei ole julkaissut tieteellistä tietoa rokotteen testaamisesta, eikä sen turvallisuudesta tai tehokkuudesta näin ollen ole varmuutta, CNN kirjoittaa. Ilmoilla on CNN:n mukaan myös laajaa huolta rokotteen vaillinaisesta testauksesta ihmisillä.

Venäläisen rokotteen toinen testausvaihe on vielä kesken, kun osa rokoteprojekteista maailmalla on jo testauksen kolmannessa vaiheessa. Kolmas vaihe on tarkoitus toteuttaa Venäjällä samaan aikaan terveydenhuollon työntekijöiden rokottamisen kanssa.

Moskovalaisessa Gamaleya-instituutissa kehitetty rokote tulisi viranomaisten mukaan yleisesti saataville, ensimmäisenä terveydenhuollon työntekijöille.

Tietoja lupaillaan julki elokuun alussa

Rokote on venäläistutkijoiden mukaan saatu kehitettyä nopeasti, sillä se on muokattu versio jo olemassa olevasta, muilta taudeilta suojaavasta rokotteesta.

Viranomaisten mukaan rokotteen tieteelliset tiedot tulevat vertaisarvioitavaksi ja julkaistavaksi elokuun alussa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan rokotetta on testattu venäläissotilailla. CNN:n mukaan myös projektin johtaja Alexander Ginsburg on itse ottanut rokotteen.

Venäjän rokotekiireen on kritisoitu johtuvan hallinnon poliittisesta paineesta näyttäytyä globaalina tieteellisenä vaikuttajana.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Venäjällä on todettu yli 820 000 koronavirustartuntaa ja noin 13 500 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna tartuntoja olisi sataatuhatta asukasta kohden 568 ja kuolemantapauksia 9. Worldometerin luvuissa on ajoittain havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

