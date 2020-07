Demokraattien Biden sanoo valitsevansa varapresidenttiehdokkaansa ensi viikolla

Yhdysvalloissa demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden on kertonut valitsevansa varapresidenttiehdokkaansa ensi viikolla. Biden on jo aiemmin ilmoittanut valitsevansa tehtävään naisen.

Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Kanavan mukaan ei ole kuitenkaan varmaa, julkistaako Biden valintaansa vielä ensi viikolla. Demokraatit kokoontuvat elokuun puolivälissä nimeämään ehdokkaansa virallisesti. Bidenin odotetaan kertovan valinnastaan ennen sitä.

Biden kertoi suunnitelmistaan lehdistötilaisuudessa kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaressa.

CNN:n mukaan varapresidenttiehdokkaaksi on harkittu muun muassa Kamala Harrisia ja Elizabeth Warrenia. Molemmat toimivat parhaillaan senaattoreina ja kisasivat myös presidenttiehdokkaan paikasta.

Lisäksi on mainittu esimerkiksi presidentti Barack Obaman kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toiminut Susan Rice. Biden oli Obaman varapresidentti.

Osa demokraateista on vaatinut, että varapresidentin tehtävään valitaan ei-valkoinen ehdokas.

Yhdysvalloissa on määrä pitää presidentinvaalit marraskuun alussa. Republikaanien tuleva ehdokas on istuva presidentti Donald Trump.

