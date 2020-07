Dopingaineita koskeva laaja rikostutkinta valmistui: kiellettyjä aineita myytiin Tor-verkossa ja toimitettiin postipaketeilla ostajille

Tulli ja keskusrikospoliisi kertovat saaneensa valmiiksi laajan dopingaineisiin liittyvän esitutkinnan.

Viranomaiset epäilevät, että vuosina 2017-2020 on tuotu maahan, myyty ja levitetty suuri määrä kiellettyjä doping- ja lääkeaineita.

Myynti on tapahtunut pääosin internetissä Tor-verkon kauppapaikoilla. Toimitukset myyjältä ostajalle ovat tapahtuneet yleensä postipaketeilla, tiedotteessa kerrotaan.

– Tulli ja poliisi takavarikoivat huomattavia määriä doping- ja lääkeaineita sekä postiliikenteestä että kotietsinnöillä. Lisäksi saimme Tor-verkossa toimineen Silkkitie-kauppapaikan takavarikoitujen palvelintietojen perusteella selvitettyä asiakkaille päätyneitä myyntejä vuosilta 2017-2019, sanoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola Tullista tiedotteessa.

Tulli ja KRP ovat tutkineet rikoskokonaisuutta viime syksystä alkaen.

Dopingaineita on hankittu pääosin Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Viime syksynä Saksan tulli takavarikoi yhden huomattavan suuren pakettilähetyksen, tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnassa on ollut kiinni otettuna lähes 20 ihmistä. Kaksi on yhä vangittuna.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ollut muun muassa useita törkeitä dopingrikoksia, salakuljetus ja lääkerikos.

Asia siirtyy syyteharkintaan lähiaikoina.

