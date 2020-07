Finanssivalvonta suosittelee pankkeja pidättäytymään voitonjaosta vuoden loppuun saakka

Finanssivalvonta suosittelee, että sen valvonnassa olevat luottolaitokset eivät maksa osinkoa tai muuta voitonjakoa tämän vuoden loppuun saakka. EKP antoi vastaavan suosituksen aiemmin tänään.

Finanssivalvonta antoi maaliskuun lopussa pankeille suosituksen, että ne pidättäytyisivät voitonjaosta lokakuun alkuun saakka.

Osingonjaon ohella Finanssivalvonta suosittelee pankkeja pidättäytymään myös osakkeidensa takaisinostoista, kun takaisinostojen tarkoituksena on voitonjako.

Suosituksillaan Finanssivalvonta ja EKP pyrkivät varmistamaan, että pankeilla on riittävät taloudelliset puskurit koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista selviytymiseen.

EKP:n mukaan linjauksen tavoitteena on säilyttää pankkien kyky sietää tappioita ja tukea reaalitalouden luotonantoa poikkeuksellisen epävarmuuden aikana.

EKP ja Finanssivalvonta suosittelevat pankkeja myös noudattamaan varovaisuutta johtajiensa ja muun henkilöstönsä palkitsemisessa koronapandemian aiheuttamassa globaalissa kriisitilanteessa.

EKP:n mukaan se aikoo tarkastella koronasuosituksiaan uudelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

STT

Kuvat: