EKP kehottaa pankkeja välttämään osinkojen maksua vuoden loppuun saakka

Euroopan keskuspankki kehottaa pankkeja välttämään osinkojen maksua vuoden loppuun saakka koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden takia.

Kehotuksellaan EKP pyrkii varmistamaan, että pankeilla on riittävät taloudelliset puskurit koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista selviytymiseen.

EKP:n mukaan linjauksen tavoitteena on säilyttää pankkien kyky sietää tappioita ja tukea reaalitalouden luotonantoa poikkeuksellisen epävarmuuden aikana.

Keskuspankki on jo aiemmin kehottanut pankkeja välttämään osingonmaksua lokakuun alkuun asti. Myös Suomessa Finanssivalvonta suositteli maaliskuussa valvomilleen pankeille voitonjaosta pidättäytymistä lokakuun alkuun asti.

Osingonjaon ohella EKP kehottaa pankkeja pidättäytymään osakkeidensa takaisinostoista, mikä on yksi osakkeenomistajien palkitsemisen muoto.

Samalla EKP kehottaa pankkeja maltillisuuteen johtajiensa palkitsemisessa koronapandemian aiheuttamassa globaalissa kriisitilanteessa.

EKP:n mukaan se aikoo tarkastella koronasuosituksiaan uudelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

STT

