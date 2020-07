Englannissa voimaan maskipakko kaupoissa ja supermarketeissa

Englannissa ei ole enää tästä päivästä lähtien asiaa kauppoihin ja supermarketteihin ilman kasvomaskia. Britannian hallitus päätti asiasta puolitoista viikkoa sitten.

Hallitus sanoi tuolloin lausunnossaan, että kasvojen peittäminen sisätiloissa auttaa estämään koronaviruksen leviämistä.

Maskimääräyksen noudattamista valvoo poliisi, ja maskittomuudesta voi saada sadan punnan (noin 110 euron) sakon.

Maskipakko on ollut voimassa julkisessa liikenteessä kesäkuun puolivälistä lähtien.

Skotlannissa on ollut jo pari viikkoa maskipakko kaupoissa.

Ranskassa on tämän viikon maanantaista lähtien täytynyt käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa, muun muassa kaupoissa, supermarketeissa ja pankeissa. Ilman maskia näissä tiloissa kuljeskelevalle voidaan antaa 135 euron sakko.

Maskipakko on yleistynyt muuallakin maailmalla. Useassa maassa annetaan niin ikään sakkoja, jos julkisilla paikoilla tai julkisessa liikenteessä kulkee ilman kasvomaskia.

STT

