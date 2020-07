Erittäin uhanalaiselle sumatrantiikerille syntyi pentu puolalaisessa eläintarhassa

Erittäin uhanalaiselle sumatrantiikerille on syntynyt pentu Wroclawin eläintarhassa Puolassa, kertoi eläintarhan edustaja perjantaina.

Naaraspentu syntyi toukokuussa koronaviruksen mukanaan tuomien rajoitusten aikaan, mutta syntymästä kerrottiin vasta nyt.

Pennun 7-vuotias äiti Nuri ja 11-vuotias isä Tengah ovat osa kansainvälistä lisääntymisohjelmaa, jonka tarkoituksena on estää lajia kuolemasta sukupuuttoon.

– Olimme hermostuneita, koska tämä oli Nurin ensimmäinen pentu, mutta se on osoittautunut taitavaksi äidiksi, sanoi eläintarhan johtaja Radoslaw Ratajszczak uutistoimisto AFP:lle.

Eläintarha pyytää ehdotuksia pennun nimeksi Facebookissa.

Sumatrantiikerit elävät tavallisesti noin 30-vuotiaaksi, ja naaraat synnyttävät elinaikanaan kymmenkunta pentua, Ratajszczak kertoi.

Sumatrantiikereitä elää luonnossa Indonesian Sumatran saarella arviolta vajaa 400 ja eläintarhoissa vajaa 300.

STT

