Euroalueen bruttokansantuotteessa ennätysromahdus

Euroalueen bruttokansantuote laski toisella vuosineljänneksellä peräti 12,1 prosenttia edeltävästä vuosineljänneksestä, kertoo EU:n tilastovirasto Eurostat alustavassa katsauksessaan. Katsauksessa ei ole mukana kaikkia maita, eikä esimerkiksi Suomi ole mukana vertailussa.

Laskun taustalla on etenkin koronavirus. Eniten laskua tapahtui Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa. EU-maissa, joista luvut olivat saatavilla, lasku oli 11,9 prosenttia.

Pudotus on jyrkin sen jälkeen, kun Eurostat alkoi koota koko EU:n laajuisia bkt-tilastoja vuonna 1995. Kun laskua vertaa viime vuoden vastaavaan lukemaan samalla ajanjaksolla, se on jopa 15 prosenttia euroalueella.

