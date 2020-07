Hallitsijansa terveydentilasta harvoin raportoiva Saudi-Arabia kertoo 84-vuotiaan kuningas Salmanin päässeen sairaalasta

Saudi-Arabian 84-vuotias kuningas Salman on päässyt torstaina pois sairaalasta, kertovat paikallisviranomaiset. Salman oli sairaalahoidossa kymmenen päivän ajan. Häneltä poistettiin sappirakko.

Saudi-Arabia raportoi harvoin kuninkaan terveydentilasta. Salman on johtanut Saudi-Arabiaa vuodesta 2015. Hän nousi valtaan velipuolensa Abdullahin kuoltua 90-vuotiaana.

Kuningas Salman nosti poikansa Mohammed bin Salmanin kruununperijäksi veljenpoikansa edelle vuonna 2017. Kruununprinssi on nopeasti vakiinnuttanut asemansa maan vaikutusvaltaisimpana miehenä, joka johtaa maata isänsä kanssa.

STT

