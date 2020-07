”Heillä on aikaa jutella” – nuoret kesätyöntekijät tuovat kotihoitoon ylimääräistä hyvää

Somerolaisen Ella Vartiaisen silmät loistavat ilosta ja hymy valaisee kasvoja.

– Näiden nuorten käynnit ovat niin mukavia. Niistä saa valtavasti iloa, 90-vuotias Vartiainen sanoo.

Vartiainen viittaa Someron kaupungin kesätyöntekijöihin, jotka käyvät työjaksoillaan kotihoidon asiakkaiden luona.

– Nuoret tekevät asiakkaiden luona kaikkea ylimääräistä kivaa, johon työntekijöiden aika ei riitä. Asiakkaat ovat olleet näistä nuorten käynneistä todella mielissään, sairaanhoitaja Sari Santakangas kotihoidosta kertoo.

Santakangas huomauttaa, että koronan voimakkaasti sävyttämän kevään ja alkukesän jälkeen nuorten käynnit ovat olleet erityisen tarpeellisia ja odotettuja.

– Koronan takia monen ikäihmisen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on ollut todella rajoitettua.

16-vuotias Iida Heinäsmäki toivoi alun perin pääsevänsä kesätöihin kotihoitoon ja toive myös toteutui.

– Tämä on ollut todella mukava kesätyö. On tuntunut itsestäkin niin kivalta, kun on huomannut, miten paljon vanhukset tykkäävät, huomauttaa elokuussa Someron lukiossa opinnot aloittava Iida.

Seuranpitoa ja keskustelua, valokuvien katselua, kortinpeluuta, kotiaskareissa auttamista, kukkien kastelua ja ulkoilua. Iida on tehnyt ikäihmisten luona erilaisia asioita kunkin toiveiden mukaan. Ella Vartiaisen ei tarvitse miettiä, mikä on ollut parasta.

– Tärkeintä on mukava seura. Meillä on riittänyt Iidan kanssa niin paljon puhuttavaa, hän sanoo.

Sari Santakangas huomauttaa, että eri sukupolvien tapaaminen antaa paljon niin nuorelle kuin ikäihmiselle.

– Kaikilla nuorilla ei ole perhepiirissä vanhuksia.

Santakangas muistuttaa, että kotihoidon käynnit keskittyvät yhä enemmän asiakkaiden hoitamiseen. Kun pakolliset työt on tehty, on jo kiire seuraavan asiakkaan luo.

– Nuorten kanssa joku on päässyt esimerkiksi kalaan. Tärkeintä on nimenomaan se, että kaikki toiminta lähtee asiakkaiden toiveesta. Koronan takia tänä kesänä ei ole voitu mennä torille tai kahvilaan, mutta ennen on tehty sitäkin, Santakangas kertoo.

16-vuotias Netta Lehtonen on tullut käymään Anneli Lindholmin luona.

– Olen autellut kotitöissä, imuroinut ja pyyhkinyt keittiön tasoja. Lisäksi olemme tietysti jutelleet paljon, Netta kertoo.

Keskustelun aiheista ei ole ollut pulaa.

– Minä olen jutellut vanhoista ajoista ja Netta on kertonut tulevaisuuden suunnitelmistaan, Lindholm sanoo.

Netta on auttanut myös kukkien hoidossa, sillä 84-vuotiaalla Lindholmilla on omakotitalon piha täynnä kukkia.

– Nuoret tuovat mukanaan mukavan tuulahduksen, kun heillä on aikaa jutella. Samalla he auttavat, Lindholm huomauttaa tyytyväisenä.

Lukioon menevä Netta on nauttinut kesätyöstään:

– Tämä on ollut todella mukavaa. Olen niin tyytyväinen, että pääsin kotihoitoon. On ollut tosi kivaa, kun on saanut olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa.

Sari Santakangas on tyytyväinen, että Someron kaupunki palkkasi koronaepidemiasta huolimatta nuoria entiseen tapaan kesätöihin.

– Jännitimme jo, saammeko tänä kesänä nuoria mutta onneksi saimme. Kotihoidon asiakkailta tulee niin hyvää palautetta näistä nuorista, kun heillä on aikaa olla ikäihmisten luona. Myös nuoret ovat innostuneita.

Kaupungin kotihoidossa on työskennellyt kesän aikana kahdeksan nuorta.