Helsingin poliisi tutkii murhaepäilyä, 12 ihmistä otettu kiinni rikoksesta epäiltynä

Poliisi tutkii Helsingissä keskiviikkona tietoon tullutta epäiltyä murhaa. Henkirikoksen uhri oli aikuinen mies.

Rikoksesta epäiltyinä otettiin samana päivänä kiinni 12 ihmistä. Heitä kaikkia esitetään viikonlopun aikana vangittavaksi käräjäoikeudessa, poliisi kertoi tiedotteessaan perjantaina.

STT:n käräjäoikeudesta saamien tietojen mukaan epäiltyjen joukossa on sekä miehiä että naisia. He ovat 70-, 80- ja 90-luvuilla syntyneitä. Epäillyn rikoksen tekoaika on 28.-29. heinäkuuta eli tiistain ja keskiviikon välillä.

Vangitsemisasiaa puidaan Helsingin käräjäoikeudessa lauantaina aamulla. STT ei ole tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa.

Poliisi ei tiedotteensa mukaan voi kertoa rikosepäilystä tällä hetkellä enempää, koska se vaarantaisi keskeneräisen tutkinnan. Asiasta on tarkoitus tiedottaa lisää aikaisintaan ensi maanantaina.

STT

Kuvat: