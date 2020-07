Mereen kaatunutta benjihyppytornia nostetaan tänään Helsingissä

Helsingin Kaivopuistossa perjantaiaamuna kaatunutta benjihyppytornia nostetaan tänään merestä. Rakennusnosturin benjihyppy-yrittäjille vuokranneen Nostopalvelu J. Helaakosken toimitusjohtaja Tomi Sulonen kertoi, että kaatunut puomi nostetaan merestä kuluvan päivän aikana.

Paikalla on Sulosen mukaan pari isoa nosturia, joiden avulla 50 tonnia painava puomi nostetaan. Lisäksi nostotöissä on mukana sukeltajia, jotka auttavat puomin nostamisessa lautan päälle.

– Puomi katkaistiin polttoleikkaamalla sen murtokohdasta. Mereen kaatunutta puomia yritetään purkaa osiin lautan päällä niistä kohdin, joista se on muutenkin kasattu, Sulonen sanoo.

Avi aloittaa onnettomuustutkinnan

Nosturitorni kaatui perjantaina aamulla mereen, kun sen alapään puomiosa petti taipuessaan. Ajoneuvoalusta oli pysynyt paikallaan rannassa. Puomin pettämissyytä ei vielä tiedetä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Kaivopuiston yli liikkui tornin kaatumisen aikaan vahva ukkoskuurorypäs ja tuuli oli kovaa.

– Kuuron voimakkain kohta on mennyt juuri tapahtumapaikan yli. Erityisesti puoli seitsemän aikaan Kaivopuiston alueella on salamoinut useasti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman kertoi perjantaiaamuna.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi aloittavansa tutkinnan tapahtuneesta. Tuloksia tutkinnasta voidaan odottaa viimeistään kuukauden päästä, ja joitain johtopäätöksiä jopa viikon sisään. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun johtajan Eerik Tarnaalan mukaan onnettomuuspaikalla kävi perjantaina rakennusalan valvontaan ja nostinlaitteiden turvallisuuteen erikoistunut tarkastaja.

STT

Kuvat: