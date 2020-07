Helvetin enkeleihin kytkeytyvässä huumejutussa annetaan tuomio – kahta suomalaista epäillään liki sadan kilon amfetamiinierän vastaanottajiksi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio huumejutussa, joka on osa kansainvälistä Helvetin enkeleihin kohdistunutta tutkintaa.

Kahta suomalaismiestä syytetään muun muassa kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Asian käsittely käräjäoikeudessa alkoi heinäkuun puolivälissä.

Miehiä epäillään lähes sadan kilon amfetamiinierän vastaanottajiksi. Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti huumeiden maahantuontiin liittyvän esitutkinnan valmistumisesta kesäkuun lopulla.

Suomessa tehty esitutkinta oli osa Hollannin viranomaisten operaatiota, jossa on tutkittu liivijengi Helvetin enkelien amfetamiinin maahantuontia muun muassa Britanniaan ja Suomeen.

Hollannissa rikoksista epäillään useita ihmisiä, joista osa kuuluu Helvetin enkeleihin tai sen alajengiin Red Devilsiin.

Autosta ja varastosta löytyi kilokaupalla amfetamiinia

Kansainvälisessä esitutkinnassa poliisi takavarikoi 96 kiloa amfetamiinia, jonka epäillään olleen matkalla Hollannista Suomeen. Takavarikko tehtiin maaliskuun alussa Hollannissa lähellä Saksan rajaa.

Hollannin viranomaisten tekemissä kiinniotoissa ja takavarikoissa poliisin haltuun saatiin 86 kiloa amfetamiinia henkilöautosta, jonka epäillään olleen tulossa Suomeen.

Myöhemmin varastosta löytyi vielä 10 kiloa amfetamiinia. Lisäksi haltuun saatiin puhelin, jossa oli epäillyn vastaanottajan tiedot Suomessa.

Toinen syytetyistä miehistä on viranomaistiedon mukaan Helvetin enkelien suomalainen täysjäsen, KRP kertoi. Miehet saivat syytteet myös räjähderikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

KRP:n mukaan kiinniottojen yhteydessä takavarikoitiin yhdeksän kiloa hasista, 38 kiloa räjähteitä sekä huomattava määrä ampuma-aseita, ampuma-aseiden osia ja ammuksia.

Käräjäoikeudelle annetuissa vastauksissa syytetyt kiistävät syytteet pääosin. Miehet muun muassa kiistävät syyllistyneensä törkeisiin huumausainerikoksiin.

Kolmas mies luovutettiin Hollannin viranomaisille

Lisäksi Suomessa otettiin tutkinnassa kiinni kolmas mies, joka on viranomaisten tiedon mukaan Helvetin enkelien täysjäsen Suomessa.

Noin viisikymppistä miestä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä huumausainerikoksesta.

Mies luovutettiin Hollannin viranomaisille, ja hänen osaltaan syyteharkinta tehdään Hollannissa.

STT