Hirmumyrsky Hanna rantautui Texasiin – tuulen nopeus jopa 40 metriä sekunnissa

Yhdysvalloissa hurrikaani Hanna on syöksynyt maihin Texasin rannikolla, kertoivat mediat sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Hannan tuulet puhaltavat enimmillään noin 40 metriä sekunnissa. Myrskyn on ennustettu tuovan mukanaan rankkoja sateita, myrskyvuoksia sekä pahimmillaan henkeä uhkaavia äkillisiä tulvia.

Hanna on Atlantilla alkaneen hurrikaanikauden ensimmäinen hirmumyrsky. Hurrikaanikeskuksen mukaan se on ykköskategorian myrsky eli lievin viisiportaisella asteikolla.

Parhaillaan myrsky liikkuu Texasin eteläosan yli kohti sisämaata. Tuhojen kerrotaan rajoittuneen toistaiseksi paikallisiin tulviin ja sähkökatkoihin.

STT