Holokaustista selvinneet vaativat Facebookia poistamaan kansanmurhan kiistävät julkaisut – Anne Frankin sisarpuoli: ”Menetin koko perheeni. Sitä ei voi kiistää!”

Holokaustista selvinneet vaativat Facebookia poistamaan sosiaalisen median alustaltaan julkaisut, joissa kiistetään juutalaisiin kohdistuneen kansanmurhan tapahtuneen.

Selviytyjät ympäri maailman ovat jakaneet eri sosiaalisen median alustoilla 30 sekunnin viestejä ja julkaisseet ne tunnisteella #NoDenyingIt.

Kampanjassa mukana on toisen maailmansodan aikana kirjoittamastaan päiväkirjasta tutun Anne Frankin sisarpuoli Eva Scholoss.

– Menetin koko perheeni. Useita, useita perheenjäseniä. Sitä ei voi kiistää! Poistakaa holokaustin kiistäminen Facebookista, Scholoss sanoi videollaan.

Monet mainostajat boikotoivat

Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kommentoi vuonna 2018, että alustan ei tulisi suodattaa pois julkaisuja, joissa kiistetään natsien tappaneen kuusi miljoonaa juutalaista.

Itsekin juutalainen Zuckenberg sanoi, että holokaustin kiistävät julkaisut ovat erittäin loukkaavia, mutta hänestä niitä julkaisevat ”eivät tarkoituksella ole väärässä”.

Facebook on kertonut poistavansa holokaustin kiistävät julkaisut maissa, joissa kyseiset väittämät ovat laittomia. Sellaisia maita ovat esimerkiksi Saksa, Ranska ja Puola.

Zuckerbergin kommentit herättivät jo tuolloin kritiikkiä. Holokaustin kiistämistä kuvailtiin tuolloin muun muassa valeuutisiksi.

Facebookia on muutenkin kritisoitu siitä, että se on katsonut vihapuheen ja virheellisen tiedon levittämistä sormiensa läpi. Monet mainostajat ovat myös boikotoineet Facebookia samaisesta syystä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain edustajanhuoneen lakivaliokunta nosti keskiviikon teknologiajättien kuulemisessa esiin koronaviruspandemiaan liittyvän virheellisen tiedon.

BBC:n mukaan kuulemisessa huomautettiin, että virheellinen tieto on usein jaetuinta sisältöä alustalla, ja mitä enemmän julkaisuihin tartutaan, sitä enemmän Facebook tienaa mainonnasta.

Zuckerberg vastasi Facebookin poistavan harhaanjohtavan sisällön.

https://www.bbc.com/news/live/world-us-canada-53582909

STT

Kuvat: