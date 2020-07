Honka kaatoi RoPSin ja paranteli asemiaan liigan kärkipäässä

Espoolainen Honka nappasi miesten jalkapalloliigassa 1-0-kotivoiton Rovaniemen Palloseurasta. Ottelun ainoan maalin laukoi 17. minuutilla rangaistuspotkusta Borjas Martin.

Osuma oli Martinille ensimmäinen tämän kauden liigassa. Honka nousi voitollaan sarjataulukossa Ilveksen ohi neljänneksi. Joukkue on kerännyt kuudesta pelaamastaan ottelusta kymmenen pistettä.

Ilveksellä on koossa kahdeksan pistettä. Hongan yläpuolella Inter on napannut kymmenen, KuPS 11 ja HJK 12 pistettä. Kärkikolmikko on pelannut espoolaisia ottelun vähemmän, mutta KuPS ja Inter ovat tositoimissa vielä tänään.

RoPS hakee edelleen kauden avausvoittoaan liigassa. Viimeistä edeltävänä oleva RoPS on kerännyt viidestä ottelustaan kaksi pistettä.

Kesken olevissa peleissä Haka isännöi Interiä, IFK Mariehamn HIFK:ta ja KuPS SJK:ta.

KuPSin ja SJK:n välinen ottelu alkoi Kuopiossa varttitunnin kaavailtua myöhemmin, koska tuomaristoon tuli viime hetken muutos. Savon Sanomien mukaan erotuomari Ville Nevalainen sairastui, ja hänen tuuraajansa Jani Laaksonen saapui pelin Jyväskylästä.

https://www.savonsanomat.fi/urheilu/jalkapallo/KuPSin-ottelun-aloitus-siirtyy-vartilla-tuomarin-sairastumisen-vuoksi-%E2%80%93-joukkueen-avauskokoonpanossa-vain-yksi-muutos/1586037?pwbi=e3b76d8abd7137983b23843555ac60e2

STT

