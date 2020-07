HS: Pääkaupunkiseudulla useita alaikäisiä ihmiskaupan uhreja

Suomessa viranomaisten tietoon on viime vuosien aikana tullut useita alaikäisiä ihmiskaupan uhreja, joista valtaosa pääkaupunkiseudulla, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan pakkotyössä, pakkoavioliitossa tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita alaikäisiä elää pääkaupunkiseudulla vähintään kymmeniä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja Rikosuhripäivystyksen mukaan uhrit ovat yleensä ulkomailta muuttaneita, kuten turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita.

Alaikäisiä on otettu Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana seitsemän. Viime vuonna alaikäisiä uhreja kirjattiin 14 ja sitä edeltäneenä kymmenen.

Järjestelmässä olevat alaikäiset ovat 13-17-vuotiaita.

Tänään on kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä. Suomessa on Rikosuhripäivystyksen mukaan vaikeuksia tunnistaa kaikkia hyväksikäytön eri muotoja, ja uhrit pelkäävät usein hakea apua.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006585773.html?ref=rss

STT

Kuvat: