Huawei peittosi Samsungin ja nousi suurimmaksi älypuhelinmyyjäksi

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei on peitonnut Samsungin suurimpana älypuhelinten myyjänä maailmassa, kertoo teknologiateollisuutta tarkkaileva analyysiyhtiö Canalys. Älypuhelinjohtajan titteli meni ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen muulle kuin Samsungille tai Applelle.

Huawei toimitti huhti-kesäkuun aikana 55,8 miljoonaa älypuhelinta. Samaan aikaan Samsungin puhelintoimitukset sakkasivat peräti 30 prosenttia, jolloin kokonaismääräksi jäi 53,7 miljoonaa toimitettua puhelinta.

Huawein teknologioihin on liitetty turvallisuushuolia. Esimerkiksi Yhdysvallat on ottanut käyttöön pakotteita, jotka rajoittavat yhtiön toimintaa.

Huawein älypuhelinmyynti ulkomaille väheni lähes kolmanneksella huhti-kesäkuussa, mutta vahva kysyntä kotimarkkinalla siivitti yhtiön kärkisijalle. Peräti 70 prosenttia Huawein puhelimista myydään Kiinassa, kun taas Samsungilla ei ole vahvaa otetta Kiinan markkinalla.

Huawein kultajuhlat voivat kuitenkin jäädä lyhytaikaisiksi. Canalysin analyytikon Mo Jian mukaan Huawein vetovoima kotimarkkinoilla ei riitä kannattelemaan yhtiötä, kun kilpailijat saavat ulkomaankauppansa jälleen vetämään.

Samsung takoi loistotuloksen

Heikosta älypuhelinmenekistään huolimatta Samsung julkisti positiivisia lukuja huhti-kesäkuulta. Samsungin liikevoitto kasvoi yli 7 prosenttia ja oli noin neljä miljardia euroa.

Eteläkorealaisen yhtiön menestyksen on koronakriisin aikana taannut hyväkatteinen muistisirukauppa. Muistisirujen kysyntä on lisääntynyt kasvaneen tietoliikenteen myötä.

Samaan aikaan Etelä-Korean toiseksi suurin elektroniikkavalmistaja LG Electronics ilmoitti, että sen voitoista leikkaantui huhti-kesäkuussa lähes 40 prosenttia.

STT

Kuvat: