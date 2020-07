Hurja moukarikisa Somerolla – Krista Tervolle uusi SE, Silja Kosonen ylitti 70 metriä

Karhulan Katajaisten Krista Tervo on parantanut toistamiseen tänä kesänä naisten moukarinheiton Suomen ennätystä. Tervo kiskaisi Somerolla käydyssä kilpailussa uusiksi ennätyslukemiksi 72,12.

Tervo, 22, paransi kesäkuussa heittämäänsä aiempaa ennätystä 19 sentillä.

– Sain tehtyä aika rentoja heittoja, ihan hyvää tekemistä. En saanut kaikista terävimpiä loppuja heittoihin, mutta sitä lähdetään lyhykäisellä treenikaudella ennen Kalevan kisoja hakemaan, Tervo sanoi STT:lle puhelimitse.

Tervo on tuloksellaan tämän kauden maailmantilastossa seitsemännellä sijalla.

Kilpailussa toiseksi yltänyt vasta 17-vuotias Silja Kosonen teki hurjan ennätysparannuksen. Someron Esaa edustava Kosonen moukaroi parhaan kaarensa lukemiin 71,34. Hän paransi aiempaa ennätystään 67,99 yli kolmella metrillä.

– Odottelin 68-69 metrin heittoa, mutta yli 70 metriä oli täydellinen yllätys, Kosonen sanoi.

Kososen tulos on 19-vuotiaiden ja 22-vuotiaiden uusi Suomen ennätys. Ennätysheittonsa Kosonen teki viidennellä yrityksellään. Aiemmin kilpailussa hän oli takonut moukarin lukemiin 68,72 ja 69,15.

Tervo ja Kosonen kiskaisivat edelliset ennätyksensä kesäkuun alussa. Tuolloinkin kilpailtiin Somerolla. Tervon mukaan Someron moukaririnki on erinomainen.

– Se on hyvä heittopaikka. Siellä ei luista jalka, mutta se on kuitenkin myös nopea. Aika lailla täydellinen.

Aaron Kangas viskasi kauden kärkituloksen

Moukarinheittäjä Aaron Kangas voitti Somerolla lauantaina käydyn kilpailun tuloksella 77,82. Se on kauden kotimainen kärkitulos ja 23-vuotiaan Kankaan ennätys. Hänen aiempi ennätyksensä ja kauden kotimainen kärkitulos kirjattiin kesäkuussa niin ikään Somerolla tuloksella 77,09.

– Kahden ja puolen viikon treenipaussi teki hyvää. Sitä edelsi aika tiivis kisatahti. Treeneissä löytyi tekniikkaankin vähän uutta. Käytin heitossa vähän syvempiä polvikulmia ja tuntui, että sain heiton loppuun siitä lisää virtaa, Kangas sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Tänne on kiva tulla heittämään. Rinki on Suomen paras. Kari Pihkainen on hionut niin hyvin, että vaikka tuossa verryttelyssä rinki oli vielä kostea, se oli silti pitävä. Yleensä nopeat ringit ovat sellaisia, että niissä liukastelee, kun ne kostuvat. Tuossa saat huoletta päästää menemään, Kangas jatkoi.

Kankaanpään Seudun Leiskua edustava Kangas oli omilla metriluvuillaan. Toiseksi tullut Someron Esan Henri Liipola kiskaisi 74,92, mutta Joensuun Katajan Markus Kokkonen (68,74) jäi jo alle 70 metrin. Sjundeå IF:n Roope Auvinen jäi kahdeksan miehen kilpailussa neljänneksi tuloksella 67,72.

– Tekniikka on alkanut taas löytyä ja se helpottaa. Aika paljon on ollut metrejä jemmassa, Liipola kertoi.

Aaron Kangas seurasi isoveljensä Artun esimerkkiä kauden kotimaisen kärkituloksen parantamisessa. Arttu pukkasi torstaina Tampereella kuulantyönnön kärkilukemat 18,74.

STT

Kuvat: