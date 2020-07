Intia ohitti Italian koronakuolemien virallisessa määrässä

Intia ohitti tänään Italian koronavirukseen liittyvien kuolemien todetussa määrässä. Intiassa on ilmoitettu yli 35 700 koronakuolemaa.

Intiassa on nyt todettu maailman valtioista viidenneksi eniten koronaan liittyviä kuolemia. Edellä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Britannia ja Meksiko.

Tulvien tällä erää koettelemassa Intiassa on todettu 1,63 miljoonaa koronatartuntaa.

Moni asiantuntija on kyseenalaistanut Intian viralliset koronatiedot. On epäilty, että koronatestejä ei tehdä tarpeeksi ja monia koronakuolemia ei kirjata.

Tällä viikolla Intian Mumbaissa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että liki 60 prosentilla slummien asukkaista joko on tai on ollut koronatartunta.

STT

Kuvat: