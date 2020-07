Isä Koivisto ja pojat – Viro-pelit väliin jättävällä Mikko Koivistolla on enemmän maaotteluita kuin muilla kesän susijengiläisillä yhteensä

Susijengin harjoituksissa Kisakallion Urheiluopistolla oli lyhyehkö ”kuka ei kuulu joukkoon” -hetki, kun 33-vuotias jengin luottojäsen Mikko Koivisto sahasi paikoin päättömäksi päässeessä viisi vastaan viisi -harjoituksessa yhdessä jengitulokkaiden Mustapha Amzilin, Touko Tainamon, Thomas Exaucian ja Teemu Suokkaan kanssa.

Tämä nelikko on syntynyt 2001 ja he olivat vasta aloittamassa peruskoulua, kun Koivisto teki debyyttinsä Susijengissä päivälleen 12 vuotta sitten. Vilppaan Koivisto on Susijengin kesän leiriryhmän ainoa yli 30-vuotias pelaaja. Muut 19 pelaajaa ovat pelanneet yhteensä 89 miesten maaottelua, Koivisto yksin 145 ottelua.

Muista pitkän linjan jengiläisistä poiketen Koivisto päätti osallistua maajoukkueleirille, koska se sopi hänen suunnitelmiinsa.

– Puhuin kesän alussa Dettmannin (päävalmentaja Henrik ) kanssa, että mitä tarjottavaa heillä on. Kun näin ohjelman, se näytti omalta kannaltani hyvältä, Koivisto kertoo.

Koivisto harjoitteli alkukesästä Helsingissä niin sanotussa Open Gymissä, jonka keski-ikä oli astetta korkeampi kuin Kisakallion 22,3 vuotta.

Kun Korisliiga katkaistiin koronaviruksen vuoksi perjantaina 13. maaliskuuta, Koivisto lähti perheensä kanssa kahdeksi viikoksi pois Salosta. Paluun jälkeen hän on viettänyt lievästi sanottuna erilaista kevättä ja kesää kotikaupungissaan.

Koivisto myöntää, että niin pallollinen kuin palloton harjoittelu on ollut määrällisesti vähäisempää kuin edellisinä maajoukkuekesinä.

– Pelkäsin, että miten kroppa kestää, kun treenaaminen on ollut niin erilaista. Vielä ainakin on mennyt ihan ok, Koivisto naurahti.

Aika ei lopu kesken, sillä Vilppaan joukkueharjoitukset alkavat vasta kolmen viikon kuluttua ja liigakausi vasta 14. lokakuuta.

Vilppaan joukkue on Teemu Rannikon uran jatkopäätöstä vaille valmis. Koivisto on pelannut urallaan karkeasti arvioiden noin sadan eri amerikkalaispelaajan kanssa. Niinpä hän ei älyttömästi käytä aikaansa katsoakseen tulevia joukkuekavereitaan.

– Kävin paria uutta pelaajaa vilkaisemassa, että mille pelipaikalle, tuleeko hän suoraan koulusta ja mistä koulusta. Netin highlight-videoista saa kuitenkin vain vähän kuvaa, millainen pelaaja oikeasti on, Koivisto muistuttaa.

Myös yhdestä maajoukkueharjoituksesta saatu kuva on liian suppea pidempiin johtopäätöksiin. Mutta Koivisto näytti selkeästi rennommalta ja hymyilevämmältä kuin aikaisempina kesinä.

Leiriryhmän isähahmo on saanut harjoitella jo kahdeksan kuukauden ajan oikeaa isän roolia.

Isyys olikin suurin syy siihen, että Koiviston oli muita helpompaa sulattaa elinikämme omituisimman kevään tapahtumat.

– Olen puhunut tästä monen kanssa, ja jollain tapaa oli jopa hyvä, että kausi loppui, Koivisto myöntää rehellisesti.

Koivisto on nauttinut isyydestä ja sen ainutlaatuisuudesta.

– Kauden hektisin vaihe jäi väliin, sain olla kotona ja hypätä oikeasti isän rooliin. Jos kausi olisi jatkunut, en tietenkään olisi voinut tehdä samaa.

– Olen nauttinut tästä tilanteesta myös puolisoni vuoksi, sillä se mahdollisti hänelle monia asioita, jotka muuten eivät olisi olleet mahdollisia – kuten opiskelun.

Suomi pelaa Viroa vastaan keskiviikkona ja torstaina. Koivisto ei ole mukana pelaavassa kokoonpanossa.

Eniten pelattuja miesten maaotteluita

Koivisto lähestyy jo topkymppiä

1) Tuukka Kotti (1998–) 226

2) Jouko Heikkinen (1974–1988) 224

3) Shawn Huff (1999–2020) 200

4) Heikki Kasko (1974–1984) 188

5) Risto Lignell (1970–1982) 185

6) Hanno Möttölä (1992–2014) 169

7) Anssi Rauramo (1971–1984) 169

8) Jorma Pilkevaara (1962–1974) 158

9) Kimmo Muurinen (1996–2014) 156

10) Kari Liimo (1960–1974) 154…

16) Teemu Rannikko (1996–2017) 149

18) Mikko Koivisto (2002–) 145