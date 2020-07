Isisin kynsistä pelastetut jesidilapset eivät saa tarpeellista hoitoa – Amnesty International varoittaa terveyskriisistä

Lähes 2 000 terroristijärjestö Isisin otteesta vapautettua jesidilasta kärsii yhä psykologisista ja fyysisistä traumoista. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International varoitti torstaina, että edessä on terveyskriisi.

Tuoreen raportin mukaan muun muassa kidutusta, raiskausta ja hyväksikäyttöä kokeneet lapset eivät saa tarpeellista hoitoa. Osa lapsista pakotettiin mukaan aseelliseen toimintaan. Raporttia varten järjestö haastatteli kymmeniä ihmisiä Pohjois-Irakissa.

– Vaikka heidän menneisyytensä painajainen on vetäytynyt, heidän vaikeutensa ovat jäljellä, Amnestyn kriisinhallintaryhmän varajohtaja Matt Wells sanoi.

Isis hyökkäsi jesidien asuttamille alueille vuonna 2014. Verilöylyssä kuoli tuhansia miehiä, naisia ja tyttöjä kaapattiin, ja pojat pakotettiin taistelemaan terroristijärjestön riveissä.

Jesidit ovat Luoteis-Irakissa asuva vähemmistö. He ovat etnisesti kurdeja, mutta toisin kuin monet kurdit, he harjoittavat uskontonaan jesidismiä.

Amnesty: Äidit ja lapset saatava yhteen

Tänä päivänä lapset kärsivät pitkäaikaisista vammoista, traumaperäisestä stressihäiriöstä, mielialan vaihteluista, aggressiivisuudesta ja takautumista.

Amnestyn mukaan mahdollisuus koulutukseen voisi auttaa lapsia sopeutumaan yhteiskuntaan, mutta kymmenettuhannet jesidit asuvat yhä pakolaisleireillä, joissa pääsy kouluun on epäsäännöllistä.

Monet ovat tuhansia dollareita velkaa salakuljettajille, joille maksettiin Isisin vangitsemien jesidisukulaisten vapauttamisesta.

Isisin taistelijoille pakkonaitetut äidit yrittävät parantua omista traumoistaan. Samalla moni kantaa stigmaa siitä, jos lapsen isä on kuulunut terroristijärjestöön.

– Haluan kertoa (yhteisölle) ja kaikille maailmassa, että hyväksykää meidät ja hyväksykää meidän lapsemme. En halunnut saada lasta näiden ihmisten kanssa, 22-vuotias Janan sanoi.

Moni Isisiltä pelastettu nainen joutui jättämään lapsensa, jotka syntyivät naisten ollessa Isisin vallan alla. Amnestyn mukaan lapset tulee palauttaa äideilleen.

