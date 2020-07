Israelin ja Libanonin rajalla rytisi – Israel kertoi estäneensä terroristisolun pääsyn maahan

Israelin armeija kertoi maanantaina estäneensä ”terroristisolun” yrityksen tunkeutua maahan. Tunkeutumisyrityksestä Israelin ja Libanonin rajalla kertoi toimittajille Israelin armeijan edustaja Jonathan Conricus.

Conricusin mukaan armeija on vahvistanut näköhavaintoihin pohjautuen, että ryhmä on paennut takaisin Libanonin puolelle.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israel ei olisi vielä syyttänyt libanonilaista hizbollah-järjestöä tunkeutumisyrityksestä, mutta israelilaismediassa on liikkunut raportteja siitä, että kyse olisi hizbollahin kostoiskusta, joka liittyisi viikon takaiseen ilmaiskuun.

Israelin puolustusvoimien IDF:n edustaja prikaatinkenraali Hidai Zilberman on kuitenkin sanonut Haaretzin mukaan, että ryhmä hizbollahin taistelijoita olisi ylittänyt maiden välisen rajan.

Hänen mukaansa ryhmä oli ehtinyt useita metrejä Israelin puolelle, mutta pakeni takaisin Libanoniin sen jälkeen, kun Israelin joukot alkoivat ampua heitä kohti.

Zilbermanin mukaan tunkeutujien kohtalo ei ole tiedossa, mutta israelilaisia sotilaita ei haavoittunut maanantaisessa yhteenotossa.

BBC:n mukaan Israelin armeija on kuvaillut rajan ylittäneen ryhmän olleen enintään neljän taistelijan kokoinen.

Alueella ammuttiin myös tykistötulta

Haaretzin mukaan alueella oli myös ammuttu tykistötulta, minkä vuoksi Israel käski alueen asukkaita pysymään sisätiloissa ja sulki kaiken liikenteen raja-alueelle.

Yhteenotto tapahtui kiistellyllä Har Dovin alueella. Har Dov on YK:n näkemyksen mukaan osa Israelin miehittämää Golanin kukkuloiden aluetta. YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL kehotti maanantaina äärimmäiseen malttiin ja kertoi ampumisen tauonneen alueella.

BBC kertoo, että tilanne alueella on ollut kireä jo monen päivän ajan. Tilanne pingottui sen jälkeen, kun hizbollah-taistelijan kerrottiin kuolleen Syyriassa Israelin tekemässä ilmaiskussa.

Israel ei ole myöntänyt tai kiistänyt tehneensä ilmaiskua, jonka kerrotaan tapahtuneen viikko sitten maanantaina. BBC:n mukaan Israel on kuitenkin kertonut hizbollahille, ettei sen tulisi ryhtyä kostotoimiin.

AFP:n mukaan Israel oli jo ennen tätä päivää nostanut valmiustilaa pohjoisella raja-alueella ja lähettänyt lisäjoukkoja alueelle.

STT

