Itämerelle kasvanut laajojakin sinilevälauttoja – levää havaittu Suomen vesistöissä viime viikkoja enemmän

Sinilevää on havaittu järvillä ja merialueilla viime viikkoja enemmän, mutta levätilanne on Suomen ympäristökeskuksen Syken katsauksen mukaan ajankohtaan nähden tavallinen.

– Tämänhetkinen tilanne sekä merialueilla että järvillä on vuodenaikaan nähden tyypillinen. Yleisesti sinilevien määrät lisääntyvät heinäkuun lopulla ja ovat vahvimmillaan kuun vaihteessa aina elokuun puolelle, Syken erikoistutkija Sirpa Lehtinen sanoo.

Järvillä runsaasti sinilevää on havaittu viidellä valtakunnallisella leväseurannan havaintopaikalla ja hieman sinilevää on havaittu kolmellakymmenellä havaintopaikalla. Aiemmilla viikoilla vallinnut tyyni sää on edesauttanut sinilevän muodostumista. Mikäli tuulinen sää jatkuu, ei sinilevää muodostu yhtä vahvasti. Runsaitakin sinileväesiintymiä on jo havaittu Pohjois-Suomen ja Lapin järvillä.

Apua kansalaisilta

Syke kertoo saaneensa myös tavallisilta suomalaisilta vajaassa viikossa noin sata sinilevähavaintoa. Näissä levää on havaittu lopulta noin seitsemässäkymmenessä.

– Se on avuksi aina ja se on tärkeää, että ihmiset ovat ylipäänsä kiinnostuneita vesistöjen tilasta. Oleellisen tärkeää on vapaaehtoisten osallistuminen vakiohavainnoitsijoina. He tiedottavat viikoittain sinilevähavainnoista vakiopaikoiltaan, Lehtinen kommentoi.

– Etu on siinä, että saamme tämän kautta nollahavaintoja, eli paikalla ei ole sinilevää. Ne ovat yhtäläisen tärkeitä kuin levän havaitseminen.

Tuuli sekoittaa levää merialueilla

Suomen merialueiden sinilevähavainnoista suurin osa on Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikkoalueilta, mutta myös Perämereltä on ilmoitettu sinilevähavaintoja muutamalta havaintopaikalta.

– Toisaalta varsinkin nyt alkuviikosta keli on ollut tuulinen, mikä aiheuttaa merialueilla levän veteen sekoittumista. Viikonloppuna satelliiteissa näkyneet laajemmatkin pintalautat ovat sekoittuneet, erikoistutkija Lehtinen kertoo.

Jatkossa sään oletetaan tyyntyvän myös merialueilla. Tämä vaikuttaa jatkossa saariston ja avomeren sinilevälauttojen muodostumiseen.

Koko Itämeren osalta sinilevälautat ovat myös voimistuneet. Itämeren tilaa tutkiva Syken vanhempi tutkija Antti Räike kertoo, että satelliittikuvissa erityisesti Tukholman edustalla ja pohjoisella Itämerellä on havaittavissa paljon sinilevää.

– Sinilevä on levittäytynyt tällä hetkellä suhteellisen laajalle, sitä on esimerkiksi paljon myös Riianlahdella. Ainoastaan Tanskan salmet ja eteläinen Itämeri ovat pääasiassa ilman, Räike toteaa.

– Tuuli tuo sinilevää erityisesti Itämeren pääaltaan pohjoisosista Saaristomeren eteläosiin.

Räike toteaa, että leuto talvi on valmiiksi tuonut Itämerelle lisää kuormitusta. Sinilevä on yleistynyt vahvasti, ja lähivuosina kukinnat voivat vahvistua lisää.

– Riski on korkea ja tilanne on haasteellinen Itämerelle. Kun esimerkiksi parisenkymmentä vuotta sitten sinilevä oli poikkeuksellista Saaristomerellä, on se nyt jokakesäinen riesa, Räike kuvailee.

