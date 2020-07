Jätevoimalan heijastuksia

Salon suurin työmaa, Lounavoima Oy:n jätevoimalan rakentaminen, etenee loppusuoralle Korvenmäen jätekeskuksessa.

Puolitoista vuotta rakennetussa voimalassa alkaa jätteenpoltto ensi tammikuussa, ja koekäytön jälkeen laitos luovutetaan Lounavoimalle kesäkuussa 2021.

Voimala polttaa lounaisen Suomen alueelta kerättävää kierrätyskelvotonta jätettä. Se tuottaa lämpöä Salon kaukolämpöverkostoon ja sähköä valtakunnanverkkoon.

Voimalan ansiosta Salon ilmastopäästöt pienenevät, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.

Jätevoimala maksaa 112 miljoonaa euroa. Rakennushanke on investointina merkittävä Salolle, mutta sillä on myös voimalan käynnistymisen jälkeen monia vaikutuksia.

Lounaisen Suomen jätteitä on kuljetettu viime vuosina muun muassa Tallinnaan ja Tukholmaan poltettaviksi.

Jätteen vieminen ulkomaille on ollut kallista. Lounavoiman jätevoimala toimii mankala-periaatteella, mikä tarkoittaa, että yhtiö tuottaa palvelut omistajilleen omakustannushintaan.

Kaukolämmön asiakkaita kiinnostaa erityisesti, toteutuvatko lupaukset lämmön hinnan laskusta. Taloyhtiöillä on nykypäivänä muitakin vaihtoehtoja, jos kaukolämpö koetaan kalliiksi.

Lounaisen Suomen jätteiden kuljettaminen Saloon tarkoittaa liikenteen kasvua. Sosiaalisessa mediassa on jo peloteltu ”roskarallilla”.

Jätevoimala lisää eittämättä liikennettä, mutta sillä voi olla myös positiivisia seurauksia. Salo saa voimalasta yhden painavan lisäperusteen kiirehtiä itäisen ohitustien toisen osuuden rakentamista.

Kaupunki on pitänyt yllättävän vähän ääntä Mahtinaisentien jatkamisesta. Toivoa sopii, että lobbaaminen valtion suuntaan on ollut kulisseissa voimallisempaa kuin mitä julkisuudesta voi päätellä.

Jätevoimalaan on liitetty kaukolämmön hinnan laskun lisäksi toinenkin lupaus. Salon kaupunki on suunnitellut voimalan naapuriin Metsäjaanun teollisuusalueelle kiertotalouspuistoa, joka keskittyisi ympäristöliiketoimintaan. Kiertotalouspuisto on yksi kaupungin strategiaan kirjatuista kärkihankkeista.

Kaupungin, Lounavoiman ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n on pidettävä huolta siitä, että jätevoimalaan liittyvistä lupauksista pidetään kiinni myös tältä osin.