Joonas Donskoi aloitti Coloradon maalinteon – sen jälkeen tuttu kärkikaarti ratkaisi pelin

Coloradon suomalaishyökkääjät Joonas Donskoi ja Mikko Rantanen pääsivät tehopisteiden makuun, kun Colorado kukisti torstain vastaisena yönä jääkiekon NHL:n harjoitusottelussa Minnesotan 3-2. Donskoi aloitti maalinteon jo ottelun toisella minuutilla.

Rantanen pääsi tilastoihin toisessa erässä ja pohjusti Cale Makarin kanssa Gabriel Landeskogin tekemän voittomaalin. Ruotsalaishyökkääjä Landeskog oli joukkueensa tehomies, kun hän nappasi jo avauserässä syöttöpisteen Nathan MacKinnonin 2-1-maaliin.

– Tämä oli kova taistelupeli, MacKinnonin ja Andre Burakovskyn kanssa ketjun muodostanut Rantanen tuumi NHL:n verkkosivuilla.

Loukkaantumisista kauden aikana kärsinyt Rantanen oli pelannut edellisen kerran 17. helmikuuta. Kausi pantiin tauolle ennen maaliskuun puoliväliä, joten pelaajilla oli vähintään neljän ja puolen kuukauden tauko pelihommista.

– Tiesimme, että ensimmäinen peli neljän tai viiden kuukauden tauon jälkeen olisi kova, ja se oli juuri sitä. Suorittaminen ei ollut ihan kohdallaan, mutta se tulee parantumaan tästä, Rantanen lupasi.

Laine alusti voittomaalin

Winnipegin suomalaislaituri Patrik Laine nappasi syöttöpisteen joukkueensa 2-0-maaliin, kun Winnipeg nitisti Vancouverin maalein 4-1. Laine laukoi nousunsa päätteeksi, ja Nikolaj Ehlers viimeisteli paluukiekosta.

Mestarisuosikkeihin lukeutuva Washington kukisti Carolinan 3-2. Teuvo Teräväinen teki Carolinan 2-3-kavennuksen Sebastian Ahon syötöstä kolmannen erän alussa, mutta tasoihin asti Ahon, Teräväisen ja talvihankinta Sami Vatasen puhti ei riittänyt.

Maalirohmu Aleksandr Ovetshkin viimeisteli kaksi Washingtonin täysosumista.

Aleksander Barkovin, Aleksi Saarelan ja Erik Haulan edustama Florida jäi Tampa Bayn jyrän alle ja hävisi 0-5. Chicago nollasi hallitsevan mestarin St. Louisin 4-0, ja New York Islanders kaatoi New York Rangersin 2-1. Rangersin suomalaistulokas Kaapo Kakko pelasi vajaat 13 minuuttia ja jäi pisteittä.

Joukkueet valmistautuvat NHL:n paluuyritykseen. Kauden on tarkoitus jatkua Edmontonissa ja Torontossa lauantai-iltana Suomen aikaa.

https://www.nhl.com/news/colorado-avalanche-minnesota-wild-game-recap/c-317515976

STT

Kuvat: