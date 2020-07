Kaksi sadealuetta saartaa Suomen tänään – Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen annettu sadevaroitukset

Kahdesta ilmansuunnasta saapuvat sadealueet saartavat Suomen tänään.

Lounaasta saapuva sade ropisee maahan tällä hetkellä Varsinais-Suomessa, kertoo STT:lle päivystävä meteorologi Marianne Santala Ilmatieteen laitokselta. Idästä saapuva sadealue ulottuu Pohjois-Karjalan ja Kainuun yltä länteen Pohjanmaalle saakka.

Iltaa kohden etelä- ja lounaisrannikot poutaantuvat sateiden siirtyessä maan keskiosiin.

Kovin sade tulee tämän ja huomisen päivän aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Siellä voi sataa jopa 50 millimetriä vuorokauden aikana.

– Alueille on annettu sadevaroitus keskiviikkoillasta torstai-iltaan saakka, Santala kertoo.

Huomenna Suomen eteläosaan saapuu Viron suunnalta uusi sadealue. Se aiheuttaa paikoitellen sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina koko maassa poutaantuu iltaan mennessä. Paikoittaisia vesikuuroja voi päivän aikana tulla vielä itärajan tuntumassa.

Lapissa on enimmäkseen poutaa.

Tuleeko heinäkuusta kaikkien aikojen sateisin?

Suomessa on heinäkuun aikana satanut paikoitellen jo kaksinkertainen määrä tavalliseen verrattuna, kirjoittaa meteorologi Markus MäntykannasForecansääuutisissa.

Mäntykannaksen mukaan vettä on tullut taivaalta heinäkuussa erityisen paljon etenkin maan itäosassa ja Kainuun alueella. Kajaanin seudulla vettä on heinäkuussa satanut jo 183,9 millimetriä, kun normaali sademäärä on noin 80 millimetriä.

Mäntykannas arvioi, että lähipäivien sade-ennustuksien toteutuessa paikkakuntakohtaisia heinäkuun sade-ennätyksiä voi mennä tässä kuussa rikki.

Ilmatieteen laitoksen tilaston mukaan Suomen kaikkien aikojen heinäkuun sade-ennätys on vuodelta 1934. Silloin Laukaan Pellosniemellä satoi heinäkuun aikana 301,9 millimetriä vettä.

https://www.foreca.fi/meteorologilta/ck3tagjn

STT

Kuvat: