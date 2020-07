Kanadassa erityisesti alle 39-vuotiaat ovat saaneet koronavirustartunnan

Kanadassa uusia koronatartuntoja on todettu erityisesti alle 39-vuotiailla. Asiasta kertovat maan terveysviranomaiset.

Kanadan kansanterveysviraston johtava asiantuntija Theresa Tam kertoi, että yli 60 prosenttia viimeaikaisista uusista tartunnoista on todettu alle 39-vuotiailla.

Tam huomautti, että sairastuneista nuorista aikuisista noin kolmasosa oli sairaalahoidossa.

Kanadassa on viime aikoina todettu yli 480 uutta tartuntaa päivittäin.

Noin 37 miljoonan asukkaan maassa on yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan todettu yli 115 000 koronavirustartuntaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT