Kapanen ja Kotkaniemi pisteille NHL:n palatessa harjoitusotteluiden voimin – penkeillä yleisöä korvaamassa videotaulut

Jääkiekon NHL palasi pitkältä koronatauoltaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa kolmen harjoitusottelun voimin. Harjoitusotteluita pelataan tällä viikolla tyhjien katsomoiden edessä Torontossa ja Edmontonissa, jotka isännöivät myös viikonloppuna alkavia 24 joukkueen pudotuspelejä.

Suomalaispelaajista Toronto Maple Leafsin Kasperi Kapanen ja Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemi pääsivät heti tehopisteen makuun ottelussa, jossa Toronto kaatoi Montrealin 4-2.

Kapanen pääsi alivoimalla läpiajoon toisessa erässä Toronton johtaessa 1-0. Montrealin Carey Price torjui hänen yrityksensä, mutta takaa tullut Alexander Kerfoot laukoi paluukiekon sisään, joten Kapanen sai maaliin syöttöpisteen.

Kotkaniemi merkittiin syöttäjäksi Paul Byronin 2-3-kavennusmaaliin kolmannessa erässä.

Erilainen tunnelma

Torontossa pelattiin myös Philadelphia Flyersin ja Pittsburgh Penguinsin välinen ottelu, jonka Philadelphia vei jatkoajalla 3-2. Voittomaalin teki Scott Laughton.

Pittsburghin hyökkääjätähti Sidney Crosbykin sai peliaikaa 19 minuuttia, vaikka hänen pelikuntonsa oli etukäteen arvoitus. Crosby oli ollut sivussa Pittsburghin viimeisistä kuusista treeneistä harjoitusleirillä.

Philadelphian ja Pittsburghin ottelu oli ensimmäinen NHL-peli sitten maaliskuun 11. päivän. Harjoituspeleissä saadaan esimakua videotauluista, joilla NHL on peittänyt katsomoiden alimmat penkkirivit. Niillä pyritään täyttämään puuttuvien fanien jättämää tyhjiötä.

– Tunnelma on ehdottomasti erilainen. En tiedä millaista se on sitten kun pelaamme tosipelejä, onko se sähköisempää. Kaipaamme tietysti faneja, kommentoi Philadelphian puolustaja Shayne Gostisbehere tyhjien katsomoiden edessä pelaamista NHL.comin mukaan.

Edmontonissa yhteen iskivät Edmonton Oilers ja Calgary Flames. Puolet ottelusta pelannut Mikko Koskinen torjui Oilersin maalinsuulla kaikki 17 laukausta Edmontonin voittaessa 4-1. Connor McDavid teki Edmontonille kaksi maalia.

Torstain vastaisena yönä ohjelmassa on kuusi harjoituspeliä. Ensimmäiset pudotuspeliottelut ovat vuorossa lauantaina.

https://www.nhl.com/news/nhl-exhibition-games-begin-with-different-look/c-317679758

STT

