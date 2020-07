Keski-ikäisen miehen epäillään johtaneen huumeorganisaatiota Vantaalla, kahdeksan ihmistä vangittu

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan laajasta huumeiden levitysorganisaatiosta.

Rikoksesta epäiltynä on 14 ihmistä. Heitä epäillään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Epäillyistä kahdeksan on vangittu esitutkinnan aikana.

Poliisi epäilee, että 1960-luvulla syntynyt mies on johtanut huumeorganisaatiota Vantaan Koivukylästä käsin.

Rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan huumeorganisaation toiminta on ollut hyvin johdettua. Jokaisella henkilöllä epäillään olleen oma rooli huumeiden hankinnassa, varastoimisessa ja levittämisessä.

Kevään ja alkukesän aikana tehdyissä kiinniotoissa ja kotietsinnöissä poliisi takavarikoi noin kaksi kiloa amfetamiinia ja 4 000 Subutex-tablettia sekä pienempiä määriä kokaiinia ja ekstaasia.

Poliisi epäilee huumeorganisaation hankkineen viime lokakuun jälkeen kaikkiaan noin neljä kiloa amfetamiinia ja 9 000 Subutex-tablettia.

Takavarikoitujen ja välitetyksi epäiltyjen huumeiden yhteenlaskettu arvo katukaupassa on poliisin mukaan noin 400 000 euroa.

Juttukokonaisuus on tällä viikolla siirtynyt syyteharkintaan.

STT

Kuvat: