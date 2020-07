Kilpauintikauden päätavoitteet ajoittuvat yleensä touko–kesäkuulle. Sitä edeltävät erilaiset leirit ja pienemmät kilpailut edesauttavat päämäärien saavuttamista.

Kaikki tämä jäi Salon Uimareilta (SalU) tänä vuonna kokonaan pois maaliskuun puolenvälin ja kesäkuun väliseltä ajalta koronaviruksen takia. Syy oli melko yksinkertainen: käytännössä missään päin Suomea ei ollut keväällä tarjolla vettä, jossa uida. Salon uimahallin 17. maaliskuuta tapahtunutta ja toukokuun loppuun asti jatkunutta sulkemista edelsi sama tapahtumaketju pitkin maata.

Kuusi SalU:n harjoitusryhmäläistä pudisteli päätään tiedusteltaessa sitä, että uiko heistä joku maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välisenä aikana. Normaalisti allasharjoituksia olisi ollut tuossa vaiheessa jokaiselle viikolle lähes jokaiseksi päiväksi.

Lapset ja nuoret ovat harrastaneet uintia seurassakin jo useita vuosia. Esimerkiksi Kaapo Tuomaisella, 12, uintivuosia on takana jo kahdeksan. Kevät poikkesi täysin aikaisemmista.

– Olihan se turhauttavaa tehdä jotain harjoitusjuttuja omassa huoneessa. Ei nähnyt kavereita muuta kuin netin kautta, puuskahtaa Viljam Savolainen.

Valmentajat alkoivat soveltaa, ja etänä toteutetut harjoitukset rupesivat pyörimään varsin nopeasti.

– Ihan aluksi olimme tietysti kuin puulla päähän lyötyjä, kun kaikki asiat vyöryivät niin nopeasti, muistelee Salon Uimarien puheenjohtaja Anu Heikkilä.

– Nopeasti ryhdyimme kuitenkin Wiljamin (valmennuspäällikkö Leinonen) kanssa tekemään harjoitusohjelmia Docs-palveluun, sanoo puolestaan kurssivastaava ja useamman ryhmän vastuuvalmentaja Irene Paloposki.

Myös urheiluseurassa siirryttiin nopeasti kirjaimelliseen tiimityöhön koulujen ja monien työpaikkojen tapaan. Teams-palvelussa toteutettiin harjoituksia valmennusryhmäkohtaisesti.

– Oli sentään hyvä, että pystyttiin edes sitä kautta harjoittelemaan. Tuli sitten tehtyä porukalla niitä juttuja, muistuttaa nuori mies Eemeli Havia.

Valmennusryhmiin kuuluvien uimarien kausimaksut maksettiin normaalisti.

– Sen jälkeen heillä oli mahdollisuus hakea hyvitystä maksuihin. Osa haki, osa ei, Heikkilä kertoo.

Pienryhmäharjoittelu ulkona mahdollistui toukokuun loppupuolella. Hallin ovet avautuivat lopulta 1. kesäkuuta.

Essi Pyykkö oli paikalla kaikissa Teams-harjoituksissa. Silti hänkin totesi tiistaina, että oli erinomaisen mukavaa palata kesäksi altaaseen.

Erikoiset ajat ovat jatkuneet vielä kesälläkin. Esimerkiksi viime vuonna uimahalli oli kiinni 21. kesäkuuta–28. heinäkuuta, mutta nyt koko heinäkuu on ollut allasharjoitteluaikaa. Uusi kausi onkin siis jo aloitettu hyvän aikaa sitten tavanomaisen elokuun puolivälin sijaan.

– Allasaikaa ja harjoituksia ei ole yhtä paljoa kuin normaalisti. Yleensä se tilanne on kesäkuussa, Heikkilä kalkyloi.

– Positiivinen puoli tässä on, että on pystytty harjoittelemaan hyvin peruskuntoa. Se on ollut syksyllä joskus vähän haastavaa, kun kilpailut tulevat nopeasti vastaan, Paloposki huomauttaa.

Sitoutumisaste heinäkuun harjoituksissa on ollut varsin hyvä siihen nähden, että moni perhe lomailee Salon ulkopuolella. Monissa urheilulajeissa pelättyä ”koronakatoa” ei ole ollut SalU:ssa havaittavissa. Kilpauintiryhmissä harjoittelee säännöllisesti viikoittain noin 80 lasta ja nuorta.

– Harrastuksen lopettavien määrä ei poikkea normaalista vuodesta, eli vain joitain yksittäisiä lopettamisia on tullut, Paloposki iloitsee.

Uinnin kilpailutoiminnan pitäisi tällä tietoa jatkua syksyllä suunnitellusti. Toisaalta jo maaliskuussa huomattiin, että koronavirus mahdollisine toisine aaltoineen vaikuttaa nopeasti ja kovasti nimenomaan uimahalleihin.

Salon Uimarien suunnitelmissa ovat joka tapauksessa esimerkiksi SaloCup 6. syyskuuta ja Syyskisat 19. syyskuuta. Myös suuri talkooponnistus ja seuralle taloudellisesti merkittävä tapahtuma, ikäkausimestaruuskisojen karsinnat pitäisi järjestää Salossa 30. lokakuuta–1. marraskuuta.

Valmennuspäällikkö vaihtuu

Wiljam Leinonen vietti tiistaina viimeistä työpäiväänsä Salon Uimarien valmennuspäällikkönä. Hän siirtyy vastaaviin tehtäviin Hyvinkään Uimaseuraan.

– Sukulaiseni ja monet kaverinikin ovat Hyvinkäällä. Nyt on sopiva aika siirtyä kohti uusia haasteita, Leinonen kertoi.

Salon Uimarit hakee pestiin uutta työntekijää. Leinonen ehti viettää Salon Uimareissa osapuilleen olympiadin verran eli lähes neljä vuotta.

– On ollut hienoa olla tässä altaan reunalla. Tulipahan koettua tällainen erilainen kevät ja hikoiltua tässä kosteassa 40 asteen lämpötilassa heinäkuisessa hallissa, Leinonen hymähtää.

Leinosen aikakauden tuloksia voi luonnollisesti mitata monilla tavoilla. Yksi vastaansanomaton osoitus seuran eteenpäinmenosta löytyy ikäkausimestaruuskisojen tuloslistoista. Viime syksynä salolaisseurasta ennätykselliset kymmenen uimaria ylsi IKM-finaaleihin, ja seurapisteissä SalU oli 16:nneksi paras.

Yksilötasolla menestys näkyy nyt jo säännöllisinä kutsuina ikäkausimaajoukkueisiin. Niihin Uimaliitto nimesi Salosta tulevalle syksylle 2006 syntyneistä Alex Nurmisen ja 2007 syntyneistä Aliisa Soinin.