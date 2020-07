Korona ei ole rannallakävijöiden karkoittaja – ”Kun lämpöä on yli 20 astetta ja aurinko paistaa, porukkaa on paljon”

Salon seudun uimarannoilla on riittänyt vipinää poikkeusaikanakin.

Kautta aikain lämpimin kesäkuu houkutteli ihmisiä uimaan ja palvomaan aurinkoa. Vaikka heinäkuu on ollut selvästi koleampi, liikuntapaikkamestari Marko Mäkisen mukaan rannallakävijöitä on riittänyt.

– Totta kai kelit vaikuttavat, se on selvää. Jos sataa, rannalle meno ei tule ensimmäisenä mieleen. Kun ilmat ovat kohdillaan, väkeä on paljon.

Salon liikuntapalvelut käsittelee kävijätilastot rantakauden päätyttyä. Suurpiirteistä arviointia tehdään kuitenkin jo sesongin aikana.

– Kun uimarantojen roskiksia tyhjennetään lämpimien päivien jälkeen, ne ovat lähes poikkeuksetta täynnä, Mäkinen perustelee.

– Jos celsiuksia on kaksikymmentä tai yli, kävijöitä kyllä riittää, hän lisää.

Uimarantojen saunat lämpisivät ensimmäistä kertaa vasta kesä-heinäkuun taitteessa. Märynummen, Kokkilan, Naarjärven ja Lehmijärven saunojen ensilöylyt heitettiin 24. kesäkuuta, ja Nummijärven viikkoa myöhemmin.

Rantasaunat lämpiävät pääasiallisesti elokuun loppuun asti. Märyssä sesonki loppuu jo 9. elokuuta, ja Nummijärvellä löylyttelemään pääsee 25.9. saakka.

– Kun saunat ovat lämpimänä, ihmisiäkin on enemmän, Mäkinen tietää.

Härjävatsan saunassa havaittiin vesivahinko, joten se ei lämmennyt tänä kesänä lainkaan.

– Eikä tule lämpiämäänkään, Mäkinen toteaa.

Salon kaupunki ilmoitti alkuvuodesta, että se remontoi Kokkilan rannan laitureita yhteensä 30 000 eurolla. Remontti valmistui alkukesästä.

Kuluva suvi on ollut kaikkiaan poikkeuksellinen, sillä Salon uimahalli on ollut auki läpi kesän, vaikkakin supistetuin aukioloajoin. Uimahalli palaa normaaleihin aikatauluihin 17. elokuuta. Samoihin aikoihin rantaelämän oletetaan hiipuvan.

– Sesonki alkaa olla ohi, kun lapset ja nuoret menevät kouluun. Jos on lämmintä, iltaisin ja viikonloppuisin voi vielä olla vilkasta, Mäkinen uskoo.

Kokkilan viimeviikkoinen uimakoulu peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mäkisen mukaan korona-aika ei ole kuitenkaan vaikuttanut lamaannuttavasti Salon uimarantojen kävijämääriin.

– Tekemistä ja aktiviteettia on ollut tänä kesänä tavallista vähemmän. Siitäkin syystä uimarannat ovat vetäneet porukkaa.

Mäkisen näkemykset vahvistetaan Lehmijärven ja Naarjärven uimarannoilta.

– Kesäkuun hellepäivinä ranta oli täynnä. Heinäkuu on ollut epävakaisempaa ja pilvisempää aikaa, ja se näkyy heti kävijämäärissä, Toni Koivisto Lehmijärven henkilökunnasta kertoo.

Haastatteluhetkellä lämpöasteita on noin 15, ja keli on pilvinen. Riskit vesisateellekin ovat olemassa.

– Ranta on käytännössä tyhjä, mutta saunojia riittää huonollakin ilmalla, Koivisto tietää.

– Täällä käy pääasiassa auringonottajia, joten he eivät näistä olosuhteista hyödy, hän lisää.

Emil Järvisen kanta on Koiviston kanssa yhteneväinen. Hän työskentelee Perniössä Naarjärven uimarannalla.

– Kun lämpöä on yli 20 astetta ja aurinko paistaa, porukkaa on paljon. Tällä hetkellä rannalla on kaksi ihmistä, Järvinen sanoo.

Järvinen oli töissä Naarjärvellä jo viime vuonna. Hän pohtii, ettei korona näytä vaikuttaneen rannallakävijöiden määrään juuri lainkaan.

– Samassa määrin on riittänyt jengiä hellepäivinä kuin viime vuonnakin.

Koivisto ja Järvinen kertovat, että korona on kuitenkin huomioitu toiminnassa.

– Varmistamme, että wc- ja peseytymistiloissa on riittävästi käsipaperia ja saippuaa. Lisäksi ilmoitustaulullamme on koronaa koskevat yleiset ohjeistukset. Turvavälejä pidetään mahdollisuuksien mukaan, Koivisto luettelee ja Järvinen allekirjoittaa.