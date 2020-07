Korona näkyi kesäkuun kauppareissuilla – päivittäistavaroiden myynti kovassa kasvussa

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi kesäkuussa 12,2 prosenttia edellisvuodesta, selviää Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) myyntitiedotteesta.

– Onhan tämä poikkeuksellisen kova myynnin kehitys. Tästä näkee kesäkuun osalta sen, että ihmiset ovat kotimaassa ja valmistavat ruokaa kotona, ja pitkälti sen syytä on näinkin kova myynnin kasvu, PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo STT:lle.

Luodon mukaan on yllättävää, että myynnin kasvu päivittäistavarakaupan puolella oli vielä kesäkuussa voimakasta, vaikka myös ravintolat aukesivat kesäkuussa.

– Ehkä siihen voi vaikuttaa se, että kesäkuu oli säidenkin puolesta niin hyvä. Kuluttivatko ihmiset sitten enemmän ruokaa ja grillasivat, Luoto pohtii.

Suuret marketit vetivät väkeä

Korona-ajan ostokäyttäytyminen helli myös tavarataloja ja hypermarketteja, koska varsinkin koronakevään alussa ihmiset suosivat enemmän isoja ruokakauppoja. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi kesäkuussa eniten hypermarketeissa, ja kasvua oli yhteensä 15,3 prosenttia vuodentakaisesta.

K-Citymarketin, Prisman, Sokoksen, Tokmannin, Minimanin sekä Stockmannin liikevaihto kasvoi kesäkuussa 14,9 prosenttia edellisvuodesta ja liikevaihdon arvoksi kirjattiin 700,4 miljoonaa euroa.

Luodon mukaan muun muassa kodin ja vapaa-ajan tuotteet ovat korona-aikaan menneet kaupaksi. Esimerkiksi kuntoiluun tai kodin kunnostamiseen liittyvät tuotteet ovat kiinnostaneet kuluttajia.

Vaatteiden myynti on kevään mittaan kärsinyt, ja se on ollut tammi-kesäkuussa yli 20 prosenttia miinuksella. Kesäkuussa se nousi kuitenkin 2,7 prosenttia plussan puolelle.

– Osittain vaikutuksensa on varmaan sillä, että meillä oli niin lämmin kesäkuu, ja ihmiset kävivät ostamassa uusia kesävaatteita, Luoto sanoo.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen.

STT

