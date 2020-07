Korona vei iltatorit – torstaimyynti notkahti salolaisissa liikkeissä

Kymmenettuhannet iltatorikävijät ovat jättäneet Saloon kesätorstaisin rahaa, jonka määrää ei tiedä kukaan. Torin laidan liikkeissä tiedetään nyt se, paljonko myynti on pienentynyt, kun ohjelmallisia iltatoreja ei tänä kesänä ole.

– Torstai oli viikon paras ja kiireisin viikonpäivä. Tänne tuli porukkaa Turusta ja Helsingistä saakka. Vilhonkatu oli täynnä ihmisiä, ja meillä oli tuplamyynti muihin päiviin verrattuna, ravintoloitsija Ahmet Baysal sanoo.

Baysal aloitti Ravintola Olivian yrittäjänä puolitoista vuotta sitten. Hän ehti kokea yhden iltatorikesän. Täksi kesäksi Baysal suunnitteli ravintolan aukioloajan pidentämistä torstaisin iltakymmenestä puoleenyöhön.

– Ei tarvinnut pidentää. Vilhonkadulla ei ole ketään iltaseitsemän jälkeen. Katu on kuin kuollut.

Koronakevät on kurittanut ravintolaa jo muutenkin. Baysal ja hänen kumppaninsa tekevät nyt pitkää päivää saadakseen laskut maksettua. Viime kesänä heillä oli kaksi kausityöntekijää.

Torin toisella puolella Maripuodin Minna Vihervaara sanoo, että iltatorien peruuntumisella on perheyrityksen myyntiin tuntuva vaikutus.

– Torstai on ilman muuta ollut viikon paras myyntipäivä. Se on ollut tosi hyvä! Ihmisiä on tullut paljon muualtakin, ja kun tori on ollut täysi, porukkaa on poikennut meille ostoksille.

Yrittäjäsisarukset Minna ja Mari Vihervaara ovat pitäneet liikettä torstaisin auki niin pitkään kuin asiakkaita on riittänyt. Tänä kesänä aukioloaikaa ei ole tarvinnut jatkaa.

– Olemme auki normaalisti. Tori hiljenee jo iltapäivästä, kun ei ole esiintyjiä.

Tänä kesänä olisi ollut kolmetoista iltatoria, jotka olisivat arvattavasti keränneet yli 50 000 ihmistä. Iltatorien kävijämäärä riippuu pitkälti esiintyjästä ja säästä. Keskimäärin iltatori houkuttelee paikalle noin 5 000 kävijää.

Yhden illan ennätys lienee 13 000 katsojaa, jotka rap-artisti Cheek veti torille seitsemän vuotta sitten.

Suvisalo ry:n piti julkistaa iltatorien kesän ohjelma 14. huhtikuuta. Esiintyjäkaarti olisi noudattanut aiemmilta vuosilta tuttua linjaa – jokaiselle jotakin.

”Iltatorien alkamista siirretään ainakin kahdella viikolla” , Suvisalo tiedotti 29. maaliskuuta. Ratkaisu oli historiallinen. Iltatori on kuulunut Salon kesään vuodesta 1982, ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun se peruttiin.

Jatkoa seurasi 22. huhtikuuta: ”Iltatorit perutaan kesä- ja heinäkuulta”. Suvisalon viimeinen koronatiedote tuli 22. kesäkuuta: ”Iltatorit perutaan myös elokuulta”.

Suvisalon puheenjohtaja ja ohjelmavastaava Tarja Hiltunen totesi Salon Seudun Sanomissa, että päätös oli raskas, mutta ainoa oikea. Turvaväleistä huolehtiminen olisi ollut mahdotonta tuhansien ihmisten ilmaistapahtumassa.

Kun koronapandemia esti ohjelmalliset iltatorit, Salon torikauppiaitten yhdistys sai luvan jatkaa torimyyntiä kesätorstaisin iltakahdeksaan asti. Ajatus oli lähtöisin torin kahvilayrittäjiltä.

– Lupa haettiin sen takia, ettei kansa unohtaisi toria torstaisin. Se on tärkeää, jotta iltatorit on taas ensi vuonna helpompi pitää. Kysymys on palvelusta ja imagosta, Salon Torikaffen yrittäjä Leena Lindgren korostaa.

Sade pilasi ensimmäisen torstai-illan 4. kesäkuuta.

– Eihän täällä ollut silloin ketään, mutta me emme antaneet periksi.

Tänään Salon tori on taas auki illalla. Lindgrenin mukaan viikko sitten torstaina paikalla oli jo paljon mökkiläisiä ja loistava meininki. Tarjonta ei ole kuitenkaan riittänyt pidättelemään kävijöitä iltaan asti.

– Seitsemän jälkeen täällä ei oikeastaan ole enää ketään.

Kirpputorikauppiaat ovat olleet laskettavissa yhden käden sormin. Torivalvoja Jouni Forsmanin mukaan torikauppiaistakin neljä viidestä on jäänyt tulematta.

– Kaikki kauempaa tulevat myyjät ovat jääneet pois. Ontuen mennään. Iltatoripäivä on ihan eri planeetalta. Torstai on nyt samanlainen toripäivä kuin lauantai

Suvisalon puheenjohtaja Tarja Hiltunen vertaa iltatoreja kolmijalkaiseen jakkaraan.

– Tarvitaan esiintyjät, kirpputorikauppiaat ja muut torikauppiaat. Nyt on nähty, ettei tori ole niin suosittu, kun ei ole esiintyjää. Tuoli keikahtaa, kun yksi jalka puuttuu.

Hiltusella on aina tapana jutella iltatorikävijöiden kanssa. Hänen mukaansa tyypillinen vieras kertoo tulleensa Saloon koko päiväksi.

– He käyvät täällä syömässä, tankkaamassa ja hakemassa rautakaupasta tarvikkeita mökille. Kaupunki on täynnä autoja aamusta saakka. Iltatorien vaikutus on todella iso.

Kaikki eivät välttämättä pidä autoilevista iltatorivieraista. Salon Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko ottaa puheeksi kaverinsa, jolla oli taannoin liike torin varrella.

– Hän sanoi, että iltatoripäivä oli kaikkein huonoin kauppapäivä, koska kaikki parkkiruudut olivat täynnä.

Alanko pitää iltatoreja merkittävänä salolaisena tapahtumana, jonka taloudellista vaikutusta on hänen mielestään kuitenkin vaikea arvioida.

– Maalaisjärki jo sanoo, että joku väkisinkin ostaa jotain, kun on tarpeeksi paljon väkeä. Asia ei ole kuitenkaan niin yksiselitteinen. Jos minä lähden katsomaan jotain keikkaa Turkuun tai Helsinkiin, en minä sieltä mitään osta.

Näkökulma: Tutkimisen paikka

Suvisalon ohjelmalliset iltatorit kirkastavat myönteistä Salo-kuvaa. Arvailujen varassa on se, paljonko tapahtuma säteilee ympärilleen myös taloudellista hyvää.

Suomessa on tehty alueellisia ja paikallisia tutkimuksia erilaisten tapahtumien taloudellisista vaikutuksista. Kävijöiden rahankäyttö nousee aina esiin.

Salon kaupunki olisi tukenut Suvisalon iltatoreja tänä vuonna 45 500 eurolla. Kun rahat jäivät koronapandemian takia nyt käyttämättä, voisi niitä ohjata iltatorien vaikuttavuustutkimukseen. Se saattaisi avata uusia näkökulmia myös neuvotteluissa, joita Suvisalo käy yritysten kanssa ilmaistapahtuman sponsoroinnista.