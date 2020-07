”Pahinta on epävarmuus” – korona vei musiikkialalta työt kuukausiksi

– Lokakuussa pitäisi keväällä keskeytyneen kiertueen jatkua, mutta kaikki on edelleen yhtä kysymysmerkkiä. Pahinta tässä on epävarmuus, sillä kukaan ei tiedä tulevasta.

Salolainen muusikko Esa Mäkynen on toiminut Elastisen bändissä basistina ja bändin johtajana yli kymmenen vuotta. Koko alkuvuoden bändi treenasi isoa kiertuetta varten. Kiertueen vajaasta 30 keikasta ehdittiin vetää maaliskuussa vain yksi, lisäksi kesältä peruuntui yli 30 festarikeikkaa.

– Vuodessa on kahdeksan keikkakuukautta, niistä vähintään kuusi on nyt menetetty, kuvaa Mäkynen koronan vaikutusta.

Mäkysen kohdalla korona pyyhkäisi vuoden tuloista pois yli puolet. Huoli toimeentulosta on ollut ja on monelle musiikkialan toimijalle arkea.

– Olen itse saanut Kelan kautta perustoimeentulon ja muun muassa Muusikkojen Liitto ja Musiikin edistämissäätiö ovat antaneet tukia. Moni kollega on ollut vielä suuremmassa hädässä, Mäkynen sanoo.

Musiikkialalla työskentelee muusikkojen lisäksi paljon muita toimijoita. Mäkynen nostaa esille ääni- ja valoryhmät.

– Tavaraa on varastot täynnä, mutta kaikki on seis. Siellä hätä on vielä suurempi.

Korona veti maton pois myös tapahtumien järjestäjien alta.

– Ensi kesä on mielenkiintoinen: kuka vielä uskaltaa ottaa riskejä ja järjestää isoja festivaaleja, kun alalla eletään kädestä suuhun.

Mäkynen löytää pakollisesta tauosta myös myönteisiä puolia.

– Tällä alalla ei tunnetusti ole kunnon lomia, joten on ollut siistiä pysähtyä paikalleen. Kiireettömyys on tehnyt hyvää ja se on vahvistanut myös luovuutta. On syntynyt uusia biisejä ja projekteja.

Mäkynen on nauttinut myös mahdollisuudesta viettää aikaa läheistensä kanssa. Hänen tyttöystävänsä Roosa Koskelo pelaa ammattilaisena lentopalloa Saksassa.

– Olemme nyt saaneet olla paljon yhdessä, kun toiselta loppuivat keikat ja toiselta pelit.

Musiikki on ollut vahvasti mukana myös basistin koronatauolla. Isojen keikkalavojen sijasta Mäkynen on musisoinut Salossa muun muassa Hometownin kesäklubilla ja Maran Baarin kesäsunnuntaissa. Hän on ollut itse järjestämässä ravintoloiden livekeikkoja.

– Hienoa, että Salossa on paikallisia muusikoita tukevia ravintoloita ja hienoa, että ihmiset tulevat kuuntelemaan.

Mäkynen sanoo, että omaa leipätyötä ja Elastisen bändin tuttuja kanssasoittajia on jo ikävä.

– Bändi on melkein kuin perhettä, sen verran pitkään on tehty töitä yhdessä.

Mäkynen on soittanut ja äänitellyt jonkin verran yhdessä toisten bändiläisten kanssa etänä tietokoneen avulla.

– Ei voi muuta kuin toivoa, että tämä tilanne laukeaa. Musiikki elää aina, mutta livenä se on parasta, Esa Mäkynen sanoo ja lähtee vetämään Vilppaan koripallojunnujen harjoituksia.

Vahvasti salolaiseen osaamiseen tukeutuva Joku Paikallinen Bändi on kiertänyt pitkään 120–130 keikan vuosivauhdilla ympäri maata. Tämä vuosi on poikkeus, sillä koronan takia on tähän mennessä peruuntunut jo lähes 50 keikkaa.

– Vaikutus näkyy tällä hetkellä syyskuun loppuun, bändin laulaja Matti Palenius kertoo.

Keikkalista on tyhjentynyt erityisesti yökerhoista, joiden ruuhkaisilla tanssilattioilla turvaetäisyyksiä on mahdoton valvoa. Jäljelle ovat jääneet laivat, terassit ja pienemmät ulkotapahtumat.

– Laivakeikkojen merkitys on nyt korostunut, sillä ne alkoivat pari viikkoa sitten, Palenius huomauttaa.

Palenius sekä bändin salolaisjäsenet kitaristi Lauri Vilhonen ja basisti Jussi Sinervo kiittävät koronaepidemian takia tehtyjä muutoksia, jotka ovat taanneet yrittäjinä toimivalle kolmikolle perustoimeentulon. Myös yksinyrittäjille suunnattu 2 000 euron tuki tuli tarpeeseen.

– Onneksi ei ole talovelkoja maksettavana, joten pieniläkin tuloilla on tullut toimeen, Sinervo toteaa.

Tekniikkapuolen hyvin tunteva Vilhonen suree Esa Mäkysen tavoin ääni- ja valoammattilaisten tilannetta.

– Sillä puolella on tehty kevättä ja kesää varten isoja investointeja. Rahaa on laitettu kiinni laitteisiin, mutta tuottoa ei tule.

Pakollinen keikkatauko on merkinnyt Paleniukselle, Sinervolle ja Vilhoselle myös rauhoittumista. Kovassa keikkatahdissa viikkoa pidemmät kesälomat ovat jääneet ennen pitämättä.

– Kunnon loma on tehnyt todella hyvää. Itse olen nauttinut varsinkin normaalista unirytmistä, Palenius sanoo.

Paluu normaaliin on kuitenkin kaikkien toiveissa.

– Päivät ovat olleet kovasti samanlaisia, kun töitä ei ole ollut, toteaa muun muassa Netflixin sarjojen ja elokuvien parissa aikaa viettänyt Sinervo.

Toistaiseksi voi vain odottaa, sillä kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu.

– Ei voi muuta kuin toivottaa tsemppiä musiikkialalle ja muille elinkeinoille, jotka ovat joutuneet koronan vuoksi todella ahtaalle, Palenius, Sinervo ja Vilhonen huomauttavat.