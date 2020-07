Pohjois-Korea kertoo maan ensimmäisestä koronavirusepäilystä – diktatuurin mukaan tartuntaa epäillään palanneella loikkarilla

Koronavirustartuntojen olemassaolon rajojensa sisällä aiemmin jyrkästi kiistänyt Pohjois-Korea on kertonut maan ensimmäisestä tartuntaepäilystä.

Diktatuurin valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan tartuntaa epäillään loikkarilla, joka olisi palannut Etelä-Koreasta takaisin pohjoiseen viikko sitten sunnuntaina.

Epäilyn seurauksena Kaesongin rajakaupunki eristettiin maan johtajan Kim Jong-unin mukaan perjantaina varotoimena. Kim kokosi kabinettinsa hätäkokoukseen lauantaina ja julisti maahan poikkeustilan.

Uutistoimiston mukaan tartuntaepäilyn kohteena oleva ihminen olisi loikannut Etelä-Koreaan kolme vuotta sitten ja palannut sittemmin laittomasti Pohjois-Koreaan. Useiden medioiden mukaan 24-vuotiaan miehen uskotaan uineen takaisin Pohjois-Koreaan raiskaussyytöksiin liittyneen tutkinnan vuoksi.

Raja Kiinaan vuotaa

Pohjois-Korean ja Kiinan 1 400 kilometriä pitkä raja on kuitenkin helpompi ylittää kuin Koreoiden välinen. AFP:n mukaan kymmenet pohjoiskorealaiset ovat kulkeneet rajan yli joka päivä salakuljettaen tavaraa suljettuun maahan.

Asiantuntijat epäilevät, että koronavirus on kulkeutunut Kiinasta Pohjois-Koreaan mahdollisesti jo ennen kuin maiden välinen raja virallisesti suljettiin.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Pohjois-Korean koronavirustartunnat olisi peräisin Kiinasta, sanoo analyytikko Go Myong-hyun eteläkorealaisesta Asan Institute for Policy Studies -ajatushautomosta AFP:lle.

Gon mukaan mahdollisesti Etelä-Koreasta tulleen tartunnan esiin nostaminen palvelee kuitenkin Kimin tarkoitusperiä. Loikkarit halutaan leimata vaarallisiksi ihmisiksi.

Pakistanissa pelätään uutta tartuntapiikkiä

Koronapandemian aikana on varmistettu maailmanlaajuisesti yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa ja kirjattu yli 645 000 koronakuolemaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Uusien tartuntojen määrät ovat lähteneet nousuun myös monissa maissa, joissa tilanne oli saatu aiemmin jo jokseenkin hallintaan.

Yli 221 miljoonan ihmisen Pakistanissa uusien koronakuolemien määrä on ehtinyt laskea ainakin 80 prosenttia kesäkuun tilanteesta. Asiasta kertoi sunnuntaina hallinnon lääketieteen asiantuntija Zafar Mirza.

Hallinnon koronalukujen perusteella maassa kirjattiin kesäkuussa joka päivä noin 150 viruskuolemaa. Lauantaina uusia koronaan liittyviä kuolemia ilmoitettiin edellisen vuorokauden ajalta 24.

Vaikka tilanne on mennyt parempaan suuntaan, esitti Mirza myös varoituksen. Hänen mukaansa maata voi odottaa uusi tartuntapiikki ensi viikonloppuna vietettävän muslimeille merkittävän id al-adha -juhlan jälkeen.

Mirza on kehottanut ihmisiä jättämään eläintorit väliin ja tilaavansa juhlaan kuuluvat uhrieläimet verkosta, jotta uusilta tartuntapiikeiltä vältyttäisiin.

Juhlaan kuuluu usein esimerkiksi lampaan tai naudan teurastaminen, jonka jälkeen liha jaetaan naapurustolle, sukulaisille ja köyhille. Id al-adha -juhlallisuudet alkavat Pakistanissa perjantaina.

Testauskapasiteetti on ollut varsin alhainen

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Pakistanissa oli sunnuntaihin mennessä varmistettu yhteensä yli 273 000 koronavirustartuntaa ja yli 5 800 koronakuolemaa.

Joidenkin tarkkailijoiden mukaan viralliset luvut eivät kuitenkaan tarjoa todellista kuvaa maan koronatilanteesta. Monet ihmiset suhtautuvat testaamiseen vastentahtoisesti ja testausten kokonaismäärä on kaiken kaikkiaan matala.

Hallinnon koronavirustoimien kannalta avainasemassa oleva tohtori Faisal Sultan kertoi sunnuntaina, että edellisten 24 tunnin aikana käytössä olevista 50 000 koronatestistä oli käytetty ainoastaan 23 000.

Terveysministeriö ei ole antanut vielä vastausta siihen, miksi testausmäärä on ollut niin matala.

Toukokuussa paastokuukausi ramadanin päättymisen kunniaksi järjestettyjen juhlien tiimellyksessä monet ihmiset jättivät turvavälit huomiotta ja lähtivät toreille. Edellä mainittu edesauttoi sitä, että tartuntamäärä lähtivät kasvuun ympäri Pakistania.

Tartuntapiikit saivat Maailman terveysjärjestö WHO:n vaatimaan uusien liikkumisrajoitusten määräämistä Pakistaniin.

