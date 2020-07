Koronataistelu jatkuu

Suomessa koronatilanne on pysynyt rauhallisena, mutta monissa muissa maissa tartunnat ovat lähteneet uudestaan kasvuun.

Hyviä uutisia on kuultu useista laboratorioista uusista koronarokotteista. Valmiiseen tuotteeseen on vielä matkaa, mutta lupaavista aihioista käydään kovaa kauppaa jo nyt.

Suomi selvisi koronan ensimmäisestä iskusta melko lievin vaurioin. Epidemia saatiin rajoituksilla ja ihmisten vastuullisella käyttäytymisellä nopeasti kuriin, ja tartunnat hiipuivat ennen kesää.

Olisi kuitenkin väärin kuvitella, että korona on jo voitettu. Sairastamisen kautta saatua vastustuskykyä ei ole vielä juuri lainkaan, ja rokotetta joudutaan odottamaan parhaassakin tapauksessa kuukausia.

Kaikkia varotoimenpiteitä, kuten hygieniaohjeiden noudattamista ja etäisyyden pitämistä, tarvitaan edelleen. Syksyllä virus voi levitä nopeasti, kun kokoonnutaan taas sisätiloihin.

Tilanteen nopeasta muutoksesta kertovat myös uudet matkustusrajoitukset. Suomi palauttaa matkustusrajoitukset EU:n alueella Itävaltaan, Sloveniaan ja Sveitsiin. Syynä on tartuntojen määrän kääntyminen uudestaan nousuun näissä maissa.

Hyvin mahdollista on, että matkustusrajoituksia tulee jatkossa vielä lisää.

Maailmalla virus leviää voimakkaasti muun muassa Intiassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa. Syksyn vaaleihin valmistautuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti vähätellyt koronan uhkaa ja maan tautitilanteen vakavuutta. Tosin aivan viime päivinä presidentillä on nähty maski, ja hän on myös suosittanut sen käyttöä.

Laboratoriot ympäri maailmaa työskentelevät kiivaasti koronarokotteen kehittämiseksi. Lupaavia testituloksia on jo saatu.

Yleensä kehitystyöhön kuluu vuosia, mutta valtava paine puristaa prosessiin lisää vauhtia.

Tilanne ei helpotu heti, kun valmis tuote saadaan markkinoille. Maailmanlaajuinen tarve on niin suuri, että läheskään kaikkien tarpeisiin rokotetta ei ensi alkuun riitä.

Suomi on käynyt neuvotteluja liittymisestä Saksan, Ranskan, Italian ja Hollannin allianssiin. Neljän EU-maan ryhmä on tehnyt ostosopimuksen Oxfordin yliopiston kehittämän rokotteen hankkimisesta.

Liian pitkään ei voi odotella, sillä rokotteen valmistuttua jokainen maa haluaa omansa heti. Tässä rokotekilpailussa tullaan näkemään vielä kovia keinoja.