Nopea nousu Saksan koronatartuntojen määrässä on huolestuttava, sanoo Saksan tartuntatauteihin erikoistunut Robert Koch -instituutti.

Instituutin johtaja Lothar Wieler vetosi tiistaina kansalaisiin, että he pitäisivät etäisyyttä ja käyttäisivät kasvomaskeja myös ulkona, jos 1,5 metrin välimatkan pitäminen ei ole mahdollista.

Viimeisen viikon aikana Saksassa on todettu keskimäärin 557 uutta koronatapausta päivässä, kun kesäkuun alussa luku oli 350.

STT

