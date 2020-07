Kesä ei anna turvaa uudelta koronavirukselta, sanoo WHO – vuodenajat eivät näytä vaikuttavan tartuntojen leviämiseen

Vuodenaikojen vaihtelu ei näytä vaikuttavan uuden koronaviruksen leviämiseen, sanoi Maailman terveysjärjestö (WHO) tiistaina.

Käsitys siitä, että kesä olisi viruksen kannalta turvallisempaa aikaa, on WHO:n mukaan virheellinen. Covid-19-tautia aiheuttava virus käyttäytyy järjestön mukaan eri tavalla kuin aiemmat hengitystieinfektiot, jotka usein leviävät aalloissa vuodenaikojen mukaan.

Koronasta tällä hetkellä pahiten kärsivät maat elävät parhaillaan eri vuodenaikoja, huomautti WHO:n edustaja Margaret Harris virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Uuden koronaviruksen kohdalla kannattaa luottaa siihen, minkä on todettu estävän tartuntoja, eikä olettaa viruksen käyttäytyvän kuten muut tutummat virukset, Harris sanoi.

Tehokkaiksi torjuntakeinoiksi on Harrisin mukaan todettu välimatkojen pitäminen, käsien peseminen, kasvomaskien käyttö tarvittaessa, yskösten ja aivastusten peittäminen, kotona pysyminen oireisena, tautitapausten eristäminen ja heidän kontaktiensa asettaminen karanteeniin.

– Tällä hetkellä emme tee niin, sillä ihmiset vaikuttavat jämähtäneen ajatukseen, että tämä liittyisi vuodenaikoihin. On sinnikäs uskomus, että kesä ei olisi ongelma. Kesä on ongelma, Harris sanoi.

– Virus pitää kaikista säistä, mutta eniten se pitää ihmisestä toiseen hyppäämisestä, kun olemme lähikontaktissa. Ei anneta sille sitä mahdollisuutta.

Tegnellkin huolestui

Ruotsissa valtionepidemiologi Anders Tegnell näkee koronapandemiassa erittäin kielteisen suuntauksen, kun tartuntamäärät kääntyivät jälleen kasvuun Euroopassa.

– Ajattelimme sen tapahtuvan vasta syksyllä, Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Yli 16 miljoonalla ihmisellä ympäri maailmaa on todettu koronatartunta ja tapausten määrä kasvaa.

– On huolestuttavaa, jos tämä suuntaus alkaa nyt, Tegnell sanoo.

Ruotsissa vahvistettujen koronatartuntojen määrät ovat olleet viime aikoina laskussa.

Ruotsissa vahvistettiin tiistaina lähes sata uutta tartuntaa ja kaksi koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Kaikkiaan Ruotsissa on vahvistettu yli 79 000 koronatartuntaa ja yli 5 700 koronaviruskuolemaa.

Tartuntojen nopea nousu huolettaa Saksassa

Nopea nousu Saksan koronatartuntojen määrässä on huolestuttava, sanoo Saksan tartuntatauteihin erikoistunut Robert Koch -instituutti.

Instituutin johtaja Lothar Wieler vetosi tiistaina kansalaisiin, että he muistaisivat turvatoimet kuten etäisyyden pitämisen, käsien pesemisen ja kasvomaskien käyttämisen.

Instituutti suosittelee nyt maskien käyttöä myös ulkona, jos 1,5 metrin välimatkan pitäminen ei ole mahdollista. Wieler korosti, että viruksen nopea ja hallitsematon leviäminen on estettävä.

Viimeisen viikon aikana Saksassa on todettu keskimäärin 557 uutta koronatapausta päivässä, kun kesäkuun alussa luku oli 350.

– Emme tiedä vielä, onko tämä toisen aallon alku, mutta tietenkin se voi olla, Wieler sanoi.

– Olen kuitenkin optimistinen, että jos noudatamme hygieniasääntöjä, voimme estää sen. Se riippuu meistä.

Tartuntoja sekä vapaalla että työpaikoilla

Kesälomilta palaavat saksalaiset ovat Wielerin mukaan tuoneet virusta mukanaan, mikä on yksi syy tartuntojen kasvuun. Myös työpaikoilla ja ulkoilmajuhlissa on levinnyt tartuntoja.

Terveysministeri Jens Spahn kertoi maanantaina, että riskialueilta palaavat matkaajat joutuvat ensi viikosta lähtien pakolliseen koronatestiin. Testit ovat matkailijoille ilmaisia.

Päätös on saanut sekä kiitosta että kritiikkiä. Kansallisen lääkäriliiton johtaja Ute Teichert on pelännyt testaamisen johtavan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen.

Saksan ulkoministeriö päivitti tiistaina matkustusohjeistustaan tiettyjen Pohjois-Espanjan alueiden osalta, joilla on havaittu uusia tartunta-aaltoja. Vapaa-ajan matkustamista Aragonian, Katalonian ja Navarran alueille suositellaan nyt välttämään.

Saksassa on tähän mennessä todettu noin 206 000 koronavirustartuntaa ja noin 9 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on sataatuhatta asukasta kohden 248 ja kuolemantapauksia 11.

Suhdelukujen valossa Saksa on onnistunut torjumaan virusta paremmin kuin esimerkiksi naapurimaat Ranska, Belgia ja Alankomaat.

STT

