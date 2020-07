Kuluttajien luottamus on noussut pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolelle – valmius lähteä asunto- ja autokaupoille on vahvistunut

Kuluttajien luottamus on noussut tässä kuussa pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolelle pistearvoon -1,6, kertoo Tilastokeskus. Pitkäaikainen keskiarvo on -1,8 pistettä.

Odotukset omasta ja Suomen taloudesta vahvistuivat kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi rahankäyttöaikeet kestotavaroihin lisääntyivät. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta pysyi ennallaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori mittaa kuluttajien odotuksia talouskehityksestä seuraavan vuoden aikana. Sitä pidetään yhtenä tarkimmista tulevaa ennakoivista mittareista.

Kuluttajien luottamus on kohonnut vinhaa vauhtia, sillä kesäkuussa se oli -3,9 ja toukokuussa -9,0. Heinäkuun lukema on myös korkeampi kuin vuosi sitten.

Piristymisestä huolimatta kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli heinäkuussa edelleen heikko. Sen sijaan odotus oman talouden lähitulevaisuudesta oli jo melko valoisa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat heinäkuussa edelleen erinomaiseksi.

Omakohtaista työttömyyden uhkaa kokevat monet

Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä kohenivat heinäkuussa edelleen, mutta odotukset olivat yhä heikohkoja. Omakohtaista työttömyyden uhkaa ilmeni paljon työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa, eikä uhka vähentynyt kesäkuuhun verrattuna.

Lainanottoa harkitsi heinäkuussa tavallista useampi kuluttaja, ja ennätyksellisen moni aikoi ostaa asunnon seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös kodin peruskorjaamista ja henkilöauton ostoa suunniteltiin taas laajasti.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.-19. heinäkuuta 1 034 Suomessa asuvaa henkilöä.

STT

